Προβλήματα προκλήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου από τις βροχές που σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πλημμύρισαν χωράφια, νερά μπήκαν σε σπίτια, ενώ παρουσιάστηκαν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και σε αγροτικούς δρόμους.

Στην περιοχή επιχειρούν μηχανήματα του Δήμου Αγρινίου, δύο συνεργεία της ΕΜΟΔΕ Πάτρας και επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, με ισχυρή δύναμη προσωπικού. Η Τροχαία βρίσκεται σε επιφυλακή.

Σε Καλύβια, Νεάπολη και Μεγάλη Χώρα πλημμύρισαν χωράφια και υπέστησαν ζημιές καλλιέργειες. Παρατηρήθηκαν μικρές υπερχειλίσεις στα ρέματα Πλατανόρεμα και Καλαμόρεμα. Αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερα σπίτια στα Ρουσεΐκα και σε πέντε στα Καλύβια.

Σημεία του οδικού δικτύου παρουσίασαν συσσώρευση υδάτων.

Νερά επίσης συγκεντρώθηκαν έξω από το Ειδικό Σχολείο Νεάπολης και πλησίον των Αποθηκών Παπαστράτου στη Μεγάλη Χώρα, όπου ακινητοποιήθηκε όχημα. Πρόβλημα σημειώθηκε και στο γυμναστήριο των σχολείων στην οδό Μαβίλη στο Αγρίνιο, όπου νερά διέρρεαν από την οροφή, καθιστώντας αδύνατη τη διεξαγωγή προπονήσεων.