Η BYD ενισχύει την παρουσία της στην Ευρώπη και ετοιμάζεται να ξεκινήσει την παραγωγή στην Τουρκία, όπου το πιο επιτυχημένο υβριδικό της μάρκας, το Seal U DM-i, θα είναι το πρώτο που θα βγει από τη γραμμή παραγωγής. Η κίνηση αυτή όχι μόνο αποφεύγει τους ευρωπαϊκούς δασμούς, αλλά μειώνει και τους χρόνους παράδοσης σε βασικές αγορές.

Το εργοστάσιο στην επαρχία Μανίσα της Τουρκίας γίνεται η δεύτερη ευρωπαϊκή τοποθεσία της BYD μετά το ουγγρικό εργοστάσιο στο Σέγκεντ, όπου η συναρμολόγηση των Dolphin Surf και Atto 3 πρόκειται να ξεκινήσει το 2026.

Η τουρκική εγκατάσταση, ένα έργο αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, έχει σχεδιαστεί για την κατασκευή έως και 150.000 οχημάτων ετησίως και θα χρησιμεύσει ως βασικός κόμβος για τα υβριδικά Seal U και Seal 6, καθώς και το ηλεκτρικό crossover Sealion 5.

Το Seal U DM-i έχει ήδη ηγηθεί των πωλήσεων PHEV στην Ευρώπη και την Ισπανία το 2025 και η BYD σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική. Αξιοποιώντας τις εμπορικές συμφωνίες της Τουρκίας με την ΕΕ, η εταιρεία παρακάμπτει τους δασμούς 26% που έχουν αυξήσει την τιμή των ηλεκτρικών οχημάτων που εισάγονται από την Κίνα.