Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ, στην επαρχία του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η επίθεση της Μόσχας στην ανατολική πόλη Ποκρόφσκ έχει στόχο να επιδείξει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτυχίες στο πεδίο της μάχης.

Το Ποκρόφσκ έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες σε επίκεντρο των συγκρούσεων στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας. Σφοδρές μάχες διεξάγονται για τον έλεγχο του στρατηγικά σημαντικού επιμελητειακού κόμβου στην περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία το Κρεμλίνο επιδιώκει να καταλάβει.