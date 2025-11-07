Έξι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν ύστερα από τροχαίο δυστύχημα, κοντά στην πόλη Μπουργκάς της Βουλγαρίας, κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, σύμφωνα με το Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (BTA).

Όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο, το όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε λίμνη.

Το αυτοκίνητο, μάρκας Skoda με ρουμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, μετέφερε δέκα άτομα και αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο και προσπάθησε να διαφύγει το βράδυ της Πέμπτης. Ο Αρχηγός της Συνοριακής Αστυνομίας Άντον Ζλατάνοφ ανέφερε στο δίκτυο bTV ότι το όχημα καταδιώχθηκε από την Αστυνομία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Η Αστυνομία προσπάθησε να σταματήσει το αυτοκίνητο για πρώτη φορά στις 21:30, όμως ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε», δήλωσε ο Εκπρόσωπος της Αστυνομίας, που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε 50 χιλιόμετρα νότια του Μπουργκάς. Μετά από δύο ακόμη αποτυχημένες προσπάθειες ακινητοποίησης, το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο στην είσοδο της πόλης και κατέληξε μέσα στη λίμνη.

Οι έξι μετανάστες σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ ο Ρουμάνος οδηγός και τρεις ακόμη επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Οι επιζώντες φέρεται να κατάγονται από το Αφγανιστάν, σύμφωνα με το BTA.

Η μεταναστευτική διαδρομή στα Βαλκάνια

Από το 2015, οι βαλκανικές χώρες αποτελούν βασική δίοδο για πρόσφυγες και μετανάστες από τη Μέση Ανατολή, το Αφγανιστάν, την Ασία και την Αφρική, που αναζητούν ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί από αυτούς καταφεύγουν σε δίκτυα διακινητών για τη μετακίνησή τους.

Μέχρι στιγμής, οι ρουμανικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τις αναφορές των Μέσων Ενημέρωσης για το θανατηφόρο δυστύχημα.