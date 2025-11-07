Ο τυφώνας Καλμάγκι, που έπληξε το Βιετνάμ την Πέμπτη, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό επτά ακόμη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος της χώρας.

Οι απώλειες σημειώθηκαν στις επαρχίες Κουάνγκ Νάι, Τζα Λάι και Ντακ Λακ, στο κεντρικό τμήμα του Βιετνάμ, όπως ανέφερε η ίδια πηγή. Οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Ο Καλμάγκι είχε ήδη προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στις Φιλιππίνες, όπου τουλάχιστον 188 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προτού κινηθεί προς τα δυτικά και πλήξει το Βιετνάμ.