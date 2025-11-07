Ο Κένεθ Φαρίντ αποδεσμεύτηκε από την ομάδα του στην Ταϊβάν, Γκόστχοκς, και ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να τον ανακοινώσει σύντομα. Οι Γκόστχοκς ευχαρίστησαν τον Αμερικανό παίκτη για την προσφορά του και τώρα ο Παναθηναϊκός προγραμματίζει την ένταξή του στην ομάδα. Ο Φαρίντ, που την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε Μεξικό, Ιταλία και Πουέρτο Ρίκο, αναμένεται να προσφέρει ενέργεια και βάθος στην ομάδα των «πρασίνων», οι οποίοι χρειάζονται ενίσχυση για την επερχόμενη διαβολοβδομάδα. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να αναζητά βασικό σέντερ και εξετάζει όλες τις επιλογές για την ενίσχυση του ρόστερ.

Η ανακοίνωση της ομάδας του Ταϊβάν:

«Οι TSG GhostHawks ανακοινώνουν ότι ο Φαρίντ ενεργοποίησε τη ρήτρα εξαγοράς και αποχωρεί επίσημα από την ομάδα

Η ομάδα τού εύχεται ειλικρινά καλή επιτυχία στη μελλοντική του πορεία στο μπάσκετ.

Τα ξημερώματα της σημερινής ημέρας (7/11), οι TSG GhostHawks έλαβαν ειδοποίηση από την εταιρεία μάνατζμεντ του παίκτη ότι, σύμφωνα με τη ρήτρα εξαγοράς του συμβολαίου του, ο αθλητής θα μετακινηθεί σε επαγγελματική ομάδα μπάσκετ της Ευρώπης.

Αν και η ομάδα νιώθει λύπη για την αποχώρησή του, σέβεται την απόφαση του παίκτη και των εκπροσώπων του και του εύχεται ειλικρινά καλή συνέχεια και επιτυχία.

Λόγω της έναρξης της διαδικασίας μεταγραφής, δεν θα αγωνιστεί στον αυριανό (8/11) εκτός έδρας αγώνα με τους Fubon Braves.

Οι TSG GhostHawks εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την προσπάθεια και τη συμβολή του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα και του εύχονται να συνεχίσει να λάμπει στη νέα του μπασκετική διαδρομή.»

Οι δηλώσεις του Κέρεθ Φαρίντ:

«Δεν περίμενα ότι θα έπρεπε να αποχαιρετήσω τόσο σύντομα. Ευχαριστώ θερμά την ομάδα των GhostHawks για τη φροντίδα προς εμένα και την οικογένειά μου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους παθιασμένους φιλάθλους της Ταϊβάν που έκαναν κάθε μου μέρα εδώ ζεστή και ξεχωριστή. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να επιστρέψω ξανά στην Ταϊβάν για να παίξω μπάσκετ.»