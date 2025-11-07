Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το “δυτικό υετικό μέτωπο” να κυριαρχεί, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το “δυτικό υετικό μέτωπο” να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.

Σε ισχύ έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Οι αποχρώσεις πορτοκαλί–κόκκινες αντιστοιχούν σε ποσά 80 έως 120 mm (σε ορισμένες ορεινές περιοχές πιθανώς >130 mm) με βάση τα στοιχεία αθροιστικού υετού του