Αν ήθελες να ανοίξεις ένα παράθυρο στο μέλλον της αυτοκίνησης για να δεις πώς θα είναι τα οχήματα σε λίγα χρόνια αλλά και κλέψεις μια ματιά για τις τεχνολογίες, που θα… βγάζουν μάτια στους δρόμους του μέλλοντος (που θα δίνουν τη δυνατότητα να τα οδηγείς ακόμη και με κλειστά τα μάτια), τότε δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι παραπάνω από το να επισκεφθείς το σαλόνι αυτοκινήτου στο Τόκιο, εκεί όπου η τετράτροχη τεχνολογία δίνει τα… ρέστα της! Οχήματα με νέα καύσιμα, μοντέλα που θα τα οδηγείς χωρίς χέρια και προηγμένες κόνσεπτ προτάσεις που δεν απέχουν από την πραγματικότητα αλλά κάνουν πρόβα για τις αυριανές μετακινήσεις. Ουσιαστικά, στην Εκθεση κινητικότητας στην Ιαπωνία και το Τόκιο Japan Mobility Show 2025, πρωταγωνίστησαν τα πρωτότυπα που ξεπερνούν τα όρια της παραδοσιακής αυτοκίνησης.

Για παράδειγμα, η Νissan παρουσιάζει το νέο Elgrand που φέρει το τελευταίο ProPILOT, που για πρώτη φορά υποστηρίζει οδήγηση χωρίς χρήση χεριών σε ταχύτητες έως 50 χλμ./ώρα. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη και η έκδοση ProPILOT 2.0, προσφέροντας οδήγηση χωρίς χέρια σε αυτοκινητόδρομους, καθώς και υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, καθιστώντας τις μεγάλες αποστάσεις πιο ξεκούραστες και ευχάριστες.

Παραδίπλα, η Suzuki δείχνει τον δρόμο του μέλλοντος με το Fronx FFV. Είναι ένα μικρό crossover, που θα μπορεί να φουλάρει με ένα νέο καύσιμο. Ειδικότερα, θα «γεμίζει» το ρεζερβουάρ του με ένα νέο μείγμα βενζίνης και αιθανόλης! To Vision e-Sky είναι και αυτό από τη Suzuki, ένα ηλεκτρικό για καθημερινές διαδρομές και μικρές αποστάσεις μέσα στην πόλη. Εχει μήκος 3,3 μέτρα και θα κινείται με ένα φουλάρισμα για 270 χλμ. Στην Ιαπωνία η Toyota παρουσιάζει τη νέα μάρκα την Century αλλά και νέες αυτόνομες πλατφόρμες που προορίζονται για μικρά ηλεκτρικά οχήματα της Denchi.ai και της SCSK, που θα κάνουν διανομές για επαγγελματίες. Δεν θα χρειάζονται οδηγό αφού έχουν ρομποτική οδήγηση. Πρόκειται για τα Aride Mini EV και ScootVision Scooby, που αποτελούν τους πρεσβευτές της κινητικότητας στο Τόκιο.

Το Vision X-Compact της Mazda πρωταγωνίστησε στο ιαπωνικό σαλόνι που ενσωματώνει μοντέρνα σχεδίαση με λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε επόμενο βήμα της γλώσσας Kodo design. Το προηγμένο αυτοκίνητο ενσωματώνει ένα «ψηφιακό μοντέλο των ανθρώπινων αισθήσεων» που συνδυάζεται με τεχνητή νοημοσύνη για να λειτουργεί σαν «ένας έμπιστος σύντροφος». Με μήκος 3.825 χλστ. είναι κατά 255 χλστ. μικρότερο από το Mazda2. Σύμφωνα με τη Mazda, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να μαθαίνει και να «διαβάζει» τη διάθεσή του οδηγού, ώστε να προτείνει την ιδανική λίστα τραγουδιών την κατάλληλη στιγμή.

Επίσης, στην Ιαπωνία αποκαλύφθηκε και η επιστροφή του θρυλικού Nissan Patrol. Θα κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία στις αρχές του 2027. Το πολυτελές και δυναμικό SUV σηματοδοτεί την επιστροφή της μάρκας σε μια κατηγορία στην οποία δεν συμμετείχε από το τέλος της παραγωγής του Safari το 2007. Ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Toyota επέλεξε το συγκεκριμένο σαλόνι για να δώσει μια πρώτη εικόνα από τη νέα Corolla. To μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο από το 1966, βρίσκεται στη 12η γενιά και όπως φαίνεται είναι ένα βήμα πριν πατήσει στη 13η γενιά του. Σαφώς, η είδηση είναι ότι θα προσφέρει κινητήρες βενζίνης, υβριδικά σχήματα και ηλεκτρική εκδοχή. Για την τελευταία δεν έχουν δοθεί πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες αναμένεται να αποκαλυφθούν σε λίγο χρονικό διάστημα.