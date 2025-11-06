Ο σκόρερ του Παναθηναϊκού στο Μάλμε, Φίλιπ Τζούριτσιτς, μίλησε για τη νίκη των Πράσινων στη Σουηδία, αλλά και την προσαρμογή του στο «10».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζούριτσιτς:

«Το θετικό στοιχείο ότι νικήσαμε το παιχνίδι. Δεν θα έλεγα ότι ήμασταν τόσο κακοί, ενδεχομένως σε κάποιο 15λεπτο στη διάρκεια του α’ ημιχρόνου. Ήταν ένας σκληρός αγώνας. Κρατάω ότι μείναμε στο παιχνίδι. Το σημαντικό η νίκη και το γκολ που πετύχαμε.

Έπαιξα σε μια νέα θέση στα τρία τελευταία παιχνίδια, είμαι στο 30% στη συγκεκριμένη θέση, μπορώ να βελτιωθώ ακόμη, να βελτιώσω την κατοχή να έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να γυρίσω όπως ήμουν 3 χρόνια πίσω. Επέμενα, ήμουν μέσα στον αγώνα, έβαλα το γκολ, έπαιξα και στα 90 λεπτά, δεν είμαι τόσο νέος όσο ήμουν πριν από τρία χρόνια, βελτιώνομαι κοιτάω το καλύτερο και σίγουρα θα τα καταφέρω».