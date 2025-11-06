Πέρα από τη βαθμολογική σημασία που έχει η νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στο Μάλμε, τούτο το αποτέλεσμα θαρρώ ότι θα ενισχύσει σημαντικά την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού στη νέα προσπάθεια που γίνεται επί των ημερών του Ράφα Μπενίτεθ.

Μετά το στραπάτσο στο Βόλο, χρειαζόταν ένα «δυνατό» αποτέλεσμα. Μια αγωνιστική αντίδραση. Και ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού είδε από τους παίκτες του μια… απάντηση στον γρίφο που έβαλαν οι ίδιοι στο Πανθεσσαλικό πριν από λίγες ημέρες. Και μπορούν και θέλουν και παλεύουν και μάχονται.

Υπήρξαν και καλά διαστήματα στο παιχνίδι των Πράσινων, αλλά και προβληματικά (κυρίως στην άμυνα σε ένα μεγάλο διάστημα του πρώτου μέρος). Ωστόσο ο Μπενίτεθ κατάφερε να διαχειριστεί σωστά το ματς, να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο, να την βοηθήσει από τον πάγκο με τις κινήσεις του, αλλά κυρίως να πείσει τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ότι… μπορούν και καλύτερα.

Το πείσμα, το πάθος και η θέληση που… εμφανίστηκαν στο γήπεδο της Μάλμε, έφεραν τελικά και τη νίκη. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν «κόλλησε» στο χαμένο πέναλτι του Σφιντέρσκι, ούτε στο δοκάρι του Τετέ, ούτε «βραχυκύκλωσε» μετά τις ευκαιρίες των Σουηδών.

Οι Πράσινοι είχαν πλάνο στην Σκανδιναβία, το ακολούθησαν και έφυγαν με τρεις πολύτιμους βαθμούς από το σουηδικό νότο. Αποτέλεσμα που… ζωντανεύει την ελπίδα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League και ίσως να είναι και το πρώτο… τούβλο στο οικοδόμημα που χτίζει ο Ράφα Μπενίτεθ. Αυτό θα φανεί στο απαιτητικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, γιατί απαιτείται διάρκεια και επιμονή και όχι αγωνιστικές… φωτοβολίδες.

Δικαιούται για μια βραδιά να χαμογελάσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Δικαιούται να βλέπει το μέλλον με περισσότερο αισιοδοξία. Η νίκη στο Μάλμε μπορεί να γίνει η αφετηρία για το restart που τόσο πολύ θέλουν να κάνουν οι Πράσινοι. Αρκεί να μην χάσουν το δρόμο και να ακολουθήσουν τον… καθοδηγητή Ράφα.