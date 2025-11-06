Ο πρώην NBAer, Τόνι Άλεν, μπήκε σε… μπελάδες με τον νόμο, καθώς συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, γεγονός που προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ και στην κορυφαία Λίγκα του πλανήτη.

Η αστυνομία σταμάτησε το όχημά του και εντόπισε πάνω του ένα πακέτο μαριχουάνας, μαζί με διάφορα σύνεργα που περιείχαν την ουσία. Σε έρευνα στο αυτοκίνητο, βρέθηκε επίσης ένα κουτί τσιγάρων στη θέση του συνοδηγού, με λευκή σκόνη που διαπιστώθηκε πως ήταν κοκαΐνη.

Ο Άλεν έπαιξε 14 σεζόν στο NBA, ξεκινώντας την καριέρα του στους Σέλτικς το 2004 όπου και έμεινε έως το 2010, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2008. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Μέμφις, όπου αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φιλάθλους, ενώ το 2017 μετακόμισε στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, ολοκληρώνοντας εκεί την καριέρα του.