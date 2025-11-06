Αυτό το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, η ΟΜΑΔΑ PLUS κυκλοφορεί με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο NBA οκτώ δεκαετίες μαγείας, θεάματος και θρύλων.

Στο νέο τεύχος, η ΟΜΑΔΑ PLUS χτίζει μια μπασκετική γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα, ξετυλίγοντας τη συναρπαστική ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου μέσα από πρόσωπα, στιγμές και ρεκόρ που άφησαν εποχή.

Οι 80 κορυφαίοι όλων των εποχών

Μάτζικ Τζόνσον, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Μάικλ Τζόρνταν, Λάρι Μπερντ, Κόμπι Μπράιαντ, Μπιλ Ράσελ, ΛεΜπρον Τζέιμς — και δεκάδες ακόμη μύθοι που διαμόρφωσαν την αυτοκρατορία του NBA. Οι 80 σπουδαιότεροι παίκτες όλων των εποχών ξεδιπλώνουν την ιστορία του αμερικανικού μπάσκετ, από τη λάμψη των ‘80s ως τη σημερινή εποχή της υπερ- ταχύτητας, της τεχνολογίας και του θεάματος χωρίς όρια.

Ο μύθος του Γιάννη

Και μέσα σε αυτή την αυτοκρατορία, δεσπόζει ένας δικός μας ήρωας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, το παιδί από τα Σεπόλια που έγινε διεθνές είδωλο, συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ΝΒΑ με τρόπο που μόνο ένας αληθινός μύθος μπορεί. Σκοράρει, πρωταγωνιστεί, κατακτά τίτλους.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις και ρεπορτάζ

Η ΟΜΑΔΑ PLUS φιλοξενεί αποκλειστικές συνεντεύξεις με ονόματα που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη μαγεία του ΝΒΑ:

Εβάν Φουρνιέ, Κέντρικ Ναν, Σάσα Βεζένκοφ και Τζέριαν Γκραντ μιλούν για το «δικό τους ΝΒΑ», αποκαλύπτουν ιστορίες πίσω από τα φώτα και μεταφέρουν την ατμόσφαιρα από τα πιο διάσημα παρκέ του κόσμου.

Παράλληλα, το τεύχος εξετάζει πώς το ΝΒΑ εξελίχθηκε σε παγκόσμια αυτοκρατορία, πώς συνδυάζει άθλημα, θέαμα, επιχειρηματικότητα και κουλτούρα, αλλά και ποιοι νέοι Έλληνες ταλαντούχοι ονειρεύονται να πάρουν τη σκυτάλη και να βρεθούν εκεί που γράφεται η ιστορία του μπάσκετ.