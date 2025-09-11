Ένα σπάνιο ιστορικό ντοκουμέντο καθώς και το ένθετο περιοδικό ΟΜΑΔΑ plus συνοδεύουν ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ αυτό το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Για πρώτη φορά έρχονται στο φως οι αυθεντικές επιστολές που αντάλλαξαν δύο κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής ιστορίας: ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν.

Μια αλληλογραφία που ξεδιπλώνει, με τρόπο αποκαλυπτικό και άμεσο, τις προκλήσεις που βίωσε η Ελλάδα στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, τον αγώνα για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και τον καθοριστικό ρόλο των ελληνογαλλικών σχέσεων.

Από τις πρώτες ανησυχίες για την Κύπρο, μέχρι την αγωνία για την τουρκική αδιαλλαξία. Από το όραμα για την ενωμένη Ευρώπη, μέχρι τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην τότε ΕΟΚ. Κάθε επιστολή αποτελεί ένα πολύτιμο τεκμήριο που καταγράφει όχι μόνο τις σκέψεις και τις αγωνίες δύο ηγετών, αλλά και την πορεία μιας ολόκληρης χώρας προς το ευρωπαϊκό της μέλλον.

Στις επιστολές αναδεικνύονται η σταθερή προσήλωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο όραμα της Ευρώπης, η έμπρακτη στήριξη του Ζισκάρ ντ’ Εστέν και η σχέση εμπιστοσύνης που συνέδεσε τους δύο άνδρες. Μια σχέση που επισφραγίστηκε με την ιστορική ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, την 1η Ιανουαρίου 1981.

Την ειδική έκδοση πλαισιώνει ένα σημαντικό editorial του καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και διευθυντή του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, με τίτλο «Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία».

Ο συγγραφέας φωτίζει τις κρίσιμες στιγμές του καλοκαιριού του 1974, την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή από το Παρίσι με το αεροσκάφος της Γαλλικής Δημοκρατίας, την αποκατάσταση της δημοκρατίας και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Γαλλία του Ζισκάρ ντ’ Εστέν στην ενίσχυση της ελληνικής άμυνας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.

Όπως τονίζει, η στρατηγική σχέση Αθήνας–Παρισιού αποτέλεσε από τότε μία από τις βασικές σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Αυτό το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ προσφέρουν στο κοινό ένα σπάνιο ιστορικό αρχείο: τις πρωτότυπες επιστολές –με αυθεντικό κείμενο και μετάφραση– μαζί με την επιστημονική και πολιτική αποτίμηση του ρόλου που διαμόρφωσε την Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Ένα ανεκτίμητο ντοκουμέντο για την πολιτική, τη διπλωματία και το όραμα της Ελλάδας στην Ευρώπη.

«ΟΜΑΔΑ plus»

Επίσης, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ξεκινούν ένα νέο ταξίδι στον κόσμο του αθλητισμού με την κυκλοφορία του ένθετου περιοδικού ΟΜΑΔΑ plus. Ένα περιοδικό που φιλοδοξεί να δώσει μια διαφορετική οπτική, πέρα από τους καθιερωμένους τίτλους και τα τετριμμένα ρεπορτάζ, ανοίγοντας ένα παράθυρο σε ιστορίες, πρόσωπα και αναλύσεις που αξίζει να διαβαστούν.

Σε 32 σελίδες, το ΟΜΑΔΑ plus προσεγγίζει τον αθλητισμό με βλέμμα στο μέλλον αλλά και με διάθεση να θυμηθεί τις στιγμές που τον σημάδεψαν. Με πιο χαλαρό ρυθμό, θα ξεφεύγει από την καθημερινή ειδησεογραφία για να φωτίσει τη ζωή των πρωταγωνιστών – των αθλητών που βρίσκονται στο επίκεντρο, αλλά και πίσω από τα φώτα.

Το πρώτο τεύχος έρχεται με ένα πλούσιο αφιέρωμα στο ποδόσφαιρο, που αυτή τη σεζόν ζει τη δική του “άνοιξη”. Με τη συμμετοχή τεσσάρων ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι φίλαθλοι έχουν μπροστά τους μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και προσδοκίες.Ο Ολυμπιακός γνωρίζει ήδη τους αντιπάλους του στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπως και ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ που έχουν μπροστά τους απαιτητικές μάχες στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Το αφιέρωμα του ΟΜΑΔΑ plus καταγράφει ποιοι είναι οι μεγάλοι σταθμοί της διαδρομής τους και τι σημαίνει η κάθε αναμέτρηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η Ευρώπη, μέσα από τις σελίδες του νέου περιοδικού που έρχεται να γίνει σημείο αναφοράς για τους φίλους του αθλητισμού. Για όλα τα σπορ, με ιστορίες που εμπνέουν και μια ματιά πιο ανθρώπινη, πιο ουσιαστική, πιο… plus.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, μαζί με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ η ΟΜΑΔΑ plus. Γιατί το παιχνίδι παίζεται παντού.