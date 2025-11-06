Με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου και τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της οπλοκατοχής στην Ελλάδα, όπως ισχύει στις ΗΠΑ, η Έλενα Χριστοπούλου συγκλόνισε μιλώντας στην εκπομπή Real View του OPEN, καθώς εξομολογήθηκε την εμπειρία της από την ένοπλη επίθεση στο σπίτι που έμενε με τον πρώην σύζυγό της.

«Το θέμα είναι μέχρι να σου συμβεί, να σε σημαδέψει το όπλο. Η εικόνα να σε σημαδεύει κάποιος με όπλο, να μπαίνει ο άλλος στο σπίτι σου, εκεί που είσαι ήρεμος και να σε σημαδεύει» είπε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου, η οποία εμμέσως πλην σαφώς τάχθηκε υπέρ της οπλοκατοχής, λέγοντας ότι «το λέω, επειδή εμένα μου έχει συμβεί και αν είχα ένα όπλο μέσα στο σπίτι, θα ήμουν πιο ήσυχη, θα μπορούσα να το πιάσω και να νιώσω ασφάλεια».

«Έστω ότι έχω την δυνατότητα να προστατευτώ κάπως. Εμένα με άγγιξε αυτό, γιατί μιλάμε για βεντέτες, μιλάμε για κόσμο που πεθαίνει. Ακόμα και σήμερα φοβάμαι, φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου, φοβάμαι να περπατήσω στο δρόμο. Είναι κάτι που θα το κουβαλάω για πάντα» συμπλήρωσε η Έλενα Χριστοπούλου.