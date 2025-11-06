Ταυτοποιήθηκαν, μετά από έρευνα του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού σε συνεργασία με την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), οι δύο άνδρες που εμφανίζονταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγούν με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο δίκυκλες μοτοσικλέτες μεγάλης ισχύος στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 21χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση. Με τις πράξεις τους, όπως επισημαίνεται, έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών, αλλά και τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου.

Οι δύο οδηγοί φέρονται να κινούνταν με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 250 χλμ./ώρα, πραγματοποιώντας «σούζες» και συνεχείς ελιγμούς για λόγους επίδειξης και εντυπωσιασμού. Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι είχαν επιδείξει αντίστοιχη παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν.

Οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας. Κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο εισαγγελέα, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε κατάσχεση μίας εκ των μοτοσικλετών, η οποία εντοπίστηκε σε ιδιωτικό συνεργείο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάσχεσης, συνελήφθη ακόμη ένα άτομο για απείθεια, καθώς φέρεται να παρεμπόδισε τις ενέργειες των αστυνομικών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι δύο άνδρες είχαν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Ο 27χρονος έχει κατηγορηθεί για επικίνδυνη οδήγηση και παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ ο 21χρονος είχε τιμωρηθεί με διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.600 ευρώ για μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου, επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση κράνους και δυσδιάκριτη πινακίδα, με συνέπεια την αφαίρεση της άδειας οδήγησής του για 455 ημέρες.