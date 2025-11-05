Ο Δήμαρχος της Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι κήρυξε για σήμερα επίσημο πένθος για τον θάνατο του Οκτάι Στρόιτσι, του 66χρονου εργάτη με καταγωγή από την Ρουμανία, ο οποίος έχασε την ζωή του κάτω από τα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων, μετά την κατάρρευση, που σημειώθηκε πριν από δυο ημέρες. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημοτικά κτήρια, ενώ αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα παρουσίαση των νέων υποδομών του μετρό της Αιώνιας Πόλης, σε λίγα μέτρα απόσταση από το Κολοσσαίο.

«Κάθε άνθρωπος δικαιούται μια αξιοπρεπή δουλειά, η ανάγκη ασφαλών συνθηκών εργασίας είναι κάτι, που μας απασχολεί έντονα και προκαλεί ανησυχία σε όλους μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πάπας Λέων ΙΔ’, με αναφορά στο τραγικό αυτό συμβάν.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η έρευνα της Εισαγγελίας της Ρώμης για εξ αμελείας ανθρωποκτονία, με την συνεργασία των Καραμπινιέρων και ανδρών και γυναικών του Στρατού, οι οποίοι συνέλεξαν σημαντικά στοιχεία από το σημείο της κατάρρευσης. Ο Δήμος της ιταλικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία, που είχε αναλάβει τα έργα συντήρησης του Πύργου των Κόμηδων, επελέγη με κριτήριο τον σεβασμό στους προβλεπόμενους κανονισμούς ασφαλείας και ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια περικοπής του απαιτούμενου συνολικού κόστους. Οι εισαγγελείς, όμως, ερευνούν αν η συγκεκριμένη επιχείρηση σεβάστηκε πράγματι τον νόμο και αν οι εργάτες ήταν ασφαλισμένοι. Όπως ακόμα και το πώς είναι δυνατόν -πριν αρχίσουν τα έργα- να δόθηκε το απαιτούμενο «πράσινο φως» σχετικά με τις συνθήκες στατικότητας του μεσαιωνικού αυτού κτηρίου.