Ο Ελβετοϊσπανός προπονήτης τόνισε τόσο τις δυσκολίες της αναμέτρησης όσο και την ανάγκη η ομάδα του να δείξει χαρακτήρα σε μία από τις πιο «καυτές» έδρες της διοργάνωσης, εστιάζοντας πάνω στον Γιάννη Κωνσταντέλια!

Ο Ελβετός τεχνικός αναφέρθηκε στις απουσίες που επηρεάζουν τους πρωταθλητές, αλλά και στη σημασία του αποτελέσματος για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χεράρδο Σεοάνε:

Για την απουσία του Φερνάντες σε ένα σημαντικό ματς όπως αυτό με τον ΠΑΟΚ: «Είναι φυσιολογικό να μας λείπει ένας τόσο καλός παίκτης, όσο αυτός. Δεν ειναι καλή είδηση για εμάς, γιατί ειναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Πρόκειται για έναν διεθνή παίκτη με εμπειρία και ποιότητα, το ευτυχές για εμάς όμως είναι ότι ο Ζούκρου θα παίξει κανονικά στην άμυνα, αφού δεν θα έχουμε μαζί μας ούτε τον Βίτριχ, ούτε τον Μπενίτο».

Για το πως θα προσεγγίσει την αναμέτρηση και για τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα γρήγορη, μια ομάδα με ποιότητα που της αρέσει να παίζει επιθετικά. Γνωρίζει τον ΠΑΟΚ και την ποιότητα του και την εμπειρία του. Είναι ένας συμπαγές σύνολο αλλά εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε. Έχει γρήγορους μεσοεπιθετικούς στα άκρα και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να δείξουμε πειθαρχία. Πρέπει να έχουμε καλή αλληλοκάλυψη, αλλά ιδανικά θα ήθελα να προβληματίσουμε τον ΠΑΟΚ και επιθετικά. Έχουμε τέσσερις καλούς και γρήγορους παίκτες μπροστά για να δημιουργήσουμε φάσεις».

Για τα στοιχεία που ξεχωρίζει στον ΠΑΟΚ: «Ένα θέμα που πρέπει να σταματήσουμε είναι οι βαθιές μπαλιές, να μην αφήσουμε την μπάλα να πάει στα πλάγια. Να μπλοκάρουμε τον παίκτη που κάνει κινήσεις ανάμεσα στις γραμμές (σ.σ τον Κωνσταντέλια). Ο ΠΑΟΚ είναι αποτελεσματικός, με λίγες φάσεις σκοράρει και αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Για το χρονο προετοιμασίας από το προηγούμενο παιχνίδι: «Η ομάδα διαθέτει ένα πολύ καλό προπονητικό επιτελείο, που μπορεί να ετοιμάζει την ομάδα για να παίξει αγώνες ανά 3-4 μέρες. Κάναμε την προετοιμασία μας για τον αντίπαλο, είδαμε παιχνίδια του ΠΑΟΚ για να παρουσιαστούμε καλύτερη στην προσαρμογή μας. Θέλω να πω ότι ειναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το επιτελείο δουλεύει σαν ομάδα, δεν ειναι μόνο η προσωπική εξέλιξη του καθενός, πρέπει όλοι να έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο και προσανατολισμό».

Για το αν ήθελε ευκολότερα παιχνίδια από αυτά με Βασιλεία και ΠΑΟΚ στην επιστροφή του στον πάγκο της ομάδας: «Σε αυτή την δουλειά δεν υπάρχει χώρος για επιθυμίες. Όλα αυτά που έρχονται, πρέπει να τις αντιμετωπίσεις. Θέλω να παίζω με τις καλύτερες ομάδες, έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες και βλέπω το ματς με τ0ν ΠΑΟΚ ως μια ευκαιρία για περαιτέρω εξέλιξη».