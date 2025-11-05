Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή της Φιλιππιάδας να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο με ταχύτητα 218 χλμ/ώρα στην Ιονία Οδό και μάλιστα δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης από τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το agriniosite.gr, ο νεαρός εντοπίστηκε στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου–Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο χωρίς εμπρόσθια πινακίδα, με ταχύτητα 218 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 100 χλμ/ώρα στο σημείο εκείνο, ενώ δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών.

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών των Κέντρων Επιχειρήσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Άρτας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας, αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου–Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας εντόπισαν και ακινητοποίησαν το όχημα επί της Ιόνιας Οδού στο ύψος του Μεσολογγίου, προχωρώντας στη σύλληψη του οδηγού.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 14 μήνες, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.