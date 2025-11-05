Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τις τελευταίες ώρες τη δυτική Κρήτη, με προβλήματα να καταγράφονται στο οδικό δίκτυο από καταπτώσεις και φερτά υλικά, ενώ έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στο Αστρίτσι.

Στο ύψος του Φόδελε στον ΒΟΑΚ όγκος από χώματα και πέτρες κατέληξαν στο οδόστρωμα λόγω της έντονης βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Καταρρακτωδώς έβρεξε σε Χανιά και Ρέθυμνο, με τα φαινόμενα να έχουν ένταση κατά διαστήματα. Στα όρια των δύο νομών στον ΒΟΑΚ, λόγω έργων που εκτελούνται, έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η ολισθηρότητα του δρόμου σε συνδυασμό με τη μειωμένη ορατότητα αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι και αύριο Πέμπτη (6/11), με τοπικά έντονα φαινόμενα, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο.

Εν τω μεταξύ, Ηρακλείου άνοιξαν οι ουρανοί και σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση, η οποία δεν διήρκεσε πολύ ώρα, ωστόσο ήταν τόσο έντονη που το τοπίο έμοιαζε με χιονισμένο. Παράλληλα, ζημιές φέρεται να προκλήθηκαν στις καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρων, με την ανησυχία για την απώλεια παραγωγής να είναι έκδηλη, καθώς ξεκινάει η περίοδος της ελαιοσυγκομιδής.