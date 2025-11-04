Πλοίο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τζαμάικα, η οποία δοκιμάζεται από τον καταστροφικό τυφώνα Μελίσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως ανακοινώθηκε, «πλοίο υπεράκτιας υποστήριξης και βοήθειας των ενόπλων δυνάμεων στις Αντίλλες (FAA) παρέδωσε σήμερα στο Κίνγκστον 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας», εκ των οποίων το ήμισυ προέρχεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Το φορτίο περιλαμβάνει κιτ ειδών πρώτης ανάγκης για 500 οικογένειες και δύο μονάδες επεξεργασίας νερού, που προσφέρθηκαν από τον γαλλικό Ερυθρό Σταυρό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Επιπλέον, το πλοίο των FAA μετέφερε επείγουσα βοήθεια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, καθώς και υλικό της Unicef και άλλων διεθνών οργανισμών, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Ο απολογισμός του τυφώνα Μελίσα

Ο τυφώνας Μελίσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων στην Τζαμάικα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Άντριου Χόλνες. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο νησί, ενώ πλημμύρες σημειώθηκαν και στην Αϊτή και στην Κούβα, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.