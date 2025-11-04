Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να εκπονήσει έως την 1η Δεκεμβρίου ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εξόρυξης και παραγωγής σπάνιων και σπάνιων γαιών, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Μόσχα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στον παγκόσμιο αγώνα για τα στρατηγικά αυτά μέταλλα, που αποτελούν θεμέλιο της σύγχρονης τεχνολογίας από τα smartphone και τα ηλεκτρικά οχήματα έως τις ανεμογεννήτριες και τα συστήματα άμυνας.

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία διαθέτει τεράστια αποθέματα σύμφωνα με το Κρεμλίνο, 28,5 εκατομμύρια τόνοι από 15 διαφορετικά στοιχεία συμμετέχει μόλις με 1% στην παγκόσμια παραγωγή σπάνιων γαιών. Η πρωτοβουλία Πούτιν στοχεύει να ανατρέψει αυτή την εικόνα, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση της χώρας από ξένες αγορές.

Η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί στον τομέα, παράγοντας περίπου τα δύο τρίτα της παγκόσμιας προσφοράς και καλύπτοντας σχεδόν το ήμισυ των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τις προσπάθειες των Βρυξελλών να διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού, η εξόρυξη και κυρίως η επεξεργασία των σπάνιων γαιών παραμένουν τεχνικά απαιτητικές και ιδιαίτερα δαπανηρές, διατηρώντας την εξάρτηση της Ευρώπης από το Πεκίνο.

Με πληροφορίες από Politico