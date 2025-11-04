Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, το φέρετρο που συνόδευαν Ισραηλινοί στρατιώτες “πέρασε τα σύνορα προς το κράτος του Ισραήλ και κατευθύνεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, όπου θα γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης”.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε νωρίτερα ότι η σορός παραδόθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα στις ισραηλινές αρχές – τον στρατό και τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας – πριν μεταφερθεί στο Ισραήλ.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, η Χαμάς έχει απελευθερώσει τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που κρατούνταν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων. Παράλληλα, έχει αρχίσει να επιστρέφει τις σορούς όσων σκοτώθηκαν.

Από τις 28 σορούς ομήρων, οι 20 έχουν ήδη παραδοθεί από τη Χαμάς, χωρίς να υπολογίζεται η σορός που παραδόθηκε απόψε και δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.