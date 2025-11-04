Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την αποφυλάκιση δύο Γάλλων πολιτών που κρατούνταν στο Ιράν από τον Μάιο του 2022, εξέλιξη που σηματοδοτεί σημαντική διπλωματική επιτυχία για το Παρίσι.

Η 41χρονη καθηγήτρια Λογοτεχνίας Σεσίλ Κολέρ και ο 72χρονος σύντροφός της Ζακ Παρί αφέθηκαν «ελεύθεροι από τη φυλακή Εβίν και κατευθύνονται προς τη γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη», όπως γνωστοποίησε ο Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις «για να επιτραπεί η επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατόν».

Οι δικηγόροι των δύο πρώην κρατουμένων χαρακτήρισαν την εξέλιξη «νέα μέρα» για τη Σεσίλ και τον Ζακ, υπογραμμίζοντας ότι μπήκε τέλος στην «αυθαίρετη κράτησή τους επί 1.277 ημέρες».

Η Κολέρ και ο Παρί είχαν συλληφθεί στις 7 Μαΐου 2022 και καταδικαστεί σε κάθειρξη 20 και 17 ετών αντίστοιχα, με κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ των γαλλικών και ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.