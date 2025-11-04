Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

90 βουλευτές της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ

Ζητούν παραιτήσεις για τα λουκέτα

• Πυρ ομαδόν κατά υπουργού, διοίκησης και διευθυντών του οργανισμού

• Θυελλώδης τηλεδιάσκεψη χθες

• Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

==========

Ενθετο

Τα 12 νέα ορόσημα για κληρονόμους

• Oλες οι κρίσιμες ημερομηνίες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας

==========

Αναπάντητα ερωτήματα στα Βορίζια

Εξαφάνισαν τραυματίες;

==========

ΠΑΣΟΚ

Τοποθετούν τον νέο πήχη στο Συνέδριο

• Η διοργάνωσή του μετατίθεται για το πρώτο τρίμηνο του 2026

• Η έκκληση του Νίκου Ανδρουλάκη και οι παρεμβάσεις των κορυφαίων

==========

Καταγγελία

Σίγουρα ήταν η ΕΥΠ αυτή που με «μόλυνε» με το Predator

• Τι κατέθεσε στο δικαστήριο υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη

• Τι αποκάλυψε για τη λειτουργία εικονικής υποδιεύθυνσης στην υπηρεσία

==========

Τοπικές εκλογές

Ενας αντι-Τραμπ στη Νέα Υόρκη

==========

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρώην κύριος Γενικός «ακουγόταν» παντού αλλά δήλωσε αναρμόδιος

==========

Ελλείψεις

Ξεμένουμε από γάλα εξαιτίας της ευλογιάς

• Ενώ ανεβαίνουν οι τιμές της φέτας

==========

Στο Κάιρο

Οι δύο Ελληνες που έδωσαν «χρώμα» στο νέο Μουσείο

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

Με κίνητρο ώστε να αρχίσει την αντεπίθεση

Σοβαρές καταγγελίες Σούντγκρεν για στημένα ματς

Ο αθλητικός εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί