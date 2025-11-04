Χειροπέδες πέρασαν χθες σε ημεδαπό αστυνομικοί για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας πραγματοποίησαν έρευνες στην οικία και σε αποθηκευτικούς χώρους, που χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος άνδρας σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, 19 φυσίγγια και ένα μαχαίρι.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.