Σημαντικές αλλαγές έρχονται στις τιμές των νωπών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, καθώς το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει την καθιέρωση διπλής αναγραφής τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων, όπως τα οπωροκηπευτικά και τα κρέατα.

Η ρύθμιση, η οποία έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στον εμπορικό κόσμο, εντάσσεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της νέας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής αγοράς και στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε περιόδους που καταγράφονται αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα ή έντονες πιέσεις στις τιμές.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές του Υπουργείου, η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στην πολιτική ηγεσία να προχωρά σε προσωρινές παρεμβάσεις στη διαμόρφωση των τιμών, σε περιπτώσεις αστάθειας στην αγορά.

Η διπλή αναγραφή τιμών θα εφαρμόζεται μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, που θα κυμαίνεται από μία εβδομάδα έως έναν μήνα, έως ότου αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Η σχετική υπουργική απόφαση θα καθορίζει κάθε φορά τα προϊόντα που θα ενταχθούν στο μέτρο, τον τρόπο εμφάνισης των τιμών καθώς και τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης.

Πώς θα αναγράφονται οι διπλές τιμές

Στην πινακίδα των προϊόντων θα αναγράφονται: Η τιμή παραγωγού, όταν το σούπερ μάρκετ αγοράζει απευθείας από τον παραγωγό. Η τιμή του εμπόρου ή μεσάζοντα, όταν υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο προμήθειας. Η μεσοσταθμική τιμή αγοράς, όταν οι αγορές είναι τακτικές (π.χ. ανά εβδομάδα). Η τελική τιμή καταναλωτή, όπως ισχύει στο ράφι.

Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν να παρακολουθούν πιο καθαρά την πορεία της τιμής ενός προϊόντος – από την παραγωγή έως το ράφι – ενισχύοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας τη σύγχυση που προκαλούν οι περίοδοι ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, οι ετήσιες πωλήσεις οπωροκηπευτικών στην Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις το 20% (περίπου 1 δισ. ευρώ) διεκπεραιώνεται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Το υπόλοιπο 80%, δηλαδή σχεδόν 4 δισ. ευρώ, αφορά τις λαϊκές αγορές και τα μανάβικα, τα οποία αποτελούν το βασικό κανάλι διάθεσης των φρέσκων προϊόντων.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η νέα ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τις λαϊκές αγορές και σε μικρότερο βαθμό τα σούπερ μάρκετ, που υπάρχει συστηματικός έλεγχος.

Ερωτήματα για τον τομέα των κρεάτων

Στον τομέα του κρέατος, η εφαρμογή της ρύθμισης θεωρείται πιο σύνθετη, καθώς ένα σημαντικό μέρος της αγοράς στηρίζεται σε εισαγόμενα προϊόντα.

Με εξαίρεση το κοτόπουλο και τα αμνοερίφια, η πλειονότητα των μοσχαρίσιων και χοιρινών κρεάτων προέρχεται από το εξωτερικό, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της «τιμής παραγωγού».

Οι τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να διευκρινιστούν μέσα από τη διαβούλευση που ξεκινά ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ, των παραγωγών και των προμηθευτών.

Εκεί θα πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις σε θέματα όπως: ποια προϊόντα θα ενταχθούν πρώτα στη ρύθμιση, πώς θα υπολογίζεται η τιμή αναφοράς,και πώς θα διασφαλίζεται η ομοιομορφία στις αναγραφές μεταξύ των επιχειρήσεων.