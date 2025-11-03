Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού προειδοποιεί ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται στο Νταρφούρ, μετά τις αναφορές για μαζικές δολοφονίες κατά την πτώση της πόλης Ελ-Φάσερ στα χέρια των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) την περασμένη εβδομάδα.

Η κατάληψη της Ελ-Φάσερ τελευταίου προπυργίου του σουδανικού στρατού στο Νταρφούρ σηματοδότησε κρίσιμη καμπή στον εμφύλιο πόλεμο του Σουδάν, καθώς οι ΔΤΥ απέκτησαν τον ντε φάκτο έλεγχο πάνω από το ένα τέταρτο της χώρας.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εκατοντάδες άμαχοι και αφοπλισμένοι μαχητές ενδέχεται να σκοτώθηκαν κατά την πτώση της πόλης. Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές όπου μαχητές των ΔΤΥ χώριζαν άνδρες από γυναίκες και παιδιά, πριν ακουστούν πυροβολισμοί. Οι ΔΤΥ αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους.

Αμάχοι εγκλωβισμένοι χωρίς τροφή και νερό

Η κατάσταση στο Σουδάν είναι «τρομακτική», δήλωσε η Μιριάνα Σπόλιαριτς, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ/ICRC), σε συνέντευξή της στο Reuters κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Ριάντ.

Όπως ανέφερε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ελ-Φάσερ μετά την κατάληψή της, ενώ πολλοί άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό ή ιατρική περίθαλψη. «Είναι η ιστορία που επαναλαμβάνεται και γίνεται χειρότερη κάθε φορά που ένα μέρος καταλαμβάνεται από την άλλη πλευρά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Σπόλιαριτς υπενθύμισε ότι τα βίαια γεγονότα στο Νταρφούρ τη δεκαετία του 2000 οδήγησαν σε χρόνια εθνοτικής βίας και σε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, σε αυτό που ευρέως χαρακτηρίστηκε ως γενοκτονία. Οι σημερινές ΔΤΥ έχουν τις ρίζες τους στους παραστρατιωτικούς «Τζαντζαουίντ» εκείνης της περιόδου.

Η πρόεδρος της ΔΕΕΣ εξέφρασε «εξαιρετική ανησυχία» για τις αναφορές περί μακελειού στο Σαουδαραβικό Νοσοκομείο, την τελευταία γνωστή ιατρική μονάδα που λειτουργούσε στην ελ-Φάσερ, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμη επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού στην κοντινή πόλη Ταουίλα ανέφερε ότι πολλοί πρόσφυγες καταρρέουν ή πεθαίνουν καθ’ οδόν λόγω εξάντλησης ή τραυμάτων. Η Σπόλιαριτς χαρακτήρισε την κατάσταση «απολύτως πέρα από αυτό που μπορούμε να θεωρήσουμε αποδεκτό».

Κατηγορίες για γενοκτονία και διεθνείς αντιδράσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατηγορήσει τις ΔΤΥ για γενοκτονία στην πόλη Τζενέινα του Νταρφούρ, κάτι που η οργάνωση απορρίπτει. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για εθνοκάθαρση στην περιοχή από τις ΔΤΥ και τις συμμαχικές τους δυνάμεις.

Ερωτηθείσα για το μήνυμά της προς τους ξένους υποστηρικτές των εμπόλεμων πλευρών, η Σπόλιαριτς τόνισε: «Ειδικά εκείνα τα κράτη που έχουν επιρροή στις πλευρές της σύγκρουσης φέρουν την ευθύνη να τις συγκρατήσουν και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κατηγορηθεί ότι παρέχουν στρατιωτική στήριξη στις ΔΤΥ, κάτι που αρνούνται. Από την άλλη, οι αντίπαλες αρχές του Πορτ Σουδάν έχουν λάβει υποστήριξη από την Αίγυπτο και χρησιμοποίησαν ιρανικής κατασκευής drones σε προσπάθεια να αλλάξουν την πορεία της σύγκρουσης.

Η παγκόσμια διάσταση των συγκρούσεων

Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ελ-Φάσερ από τις 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, ενώ η τύχη περίπου 200.000 κατοίκων παραμένει άγνωστη μετά από 18 μήνες πολιορκίας.

Η Σπόλιαριτς προειδοποίησε ότι ο πλανήτης βιώνει μια «δεκαετία πολέμου», με τις ένοπλες συγκρούσεις να έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 15 χρόνια, φτάνοντας σχεδόν τις 130. Κάλεσε όλες τις εμπόλεμες πλευρές, από τη Λωρίδα της Γάζας έως την Ουκρανία, να σεβαστούν τους κανόνες του πολέμου.

Όπως είπε, η ταχεία εξέλιξη της στρατιωτικής τεχνολογίας, και ιδιαίτερα των drones, «δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου πουθενά δεν υπάρχει πλέον ασφάλεια». Πριν από την πτώση της Ελ-Φάσερ, κάτοικοι είχαν καταφύγει σε υπόγεια για να προστατευθούν από επιθέσεις με drones και οβίδες, καθώς αυξάνονταν τα πλήγματα σε καταφύγια εκτοπισμένων, κλινικές και τεμένη.