Το κέντρο του Βελιγραδίου θυμίζει πεδίο μάχης, καθώς εξοργισμένοι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές πετούν μπουκάλια και πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν τους πολίτες από τη Βουλή, όπου έχουν κατασκηνώσει υποστηρικτές του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Λίγες ώρες νωρίτερα, μια μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Νόβι Σαντ για την μαύρη επέτειο ενός χρόνου από την κατάρρευση του υπόστεγου στον σιδηροδρομικό σταθμό, που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Η Ντιάνα Χέρκα, μητέρα ενός εκ των θυμάτων, ξεκίνησε απεργία πείνας στο Βελιγράδι, απαιτώντας δικαίωση για το χαμένο της παιδί. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την απομακρύνουν, ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε φιλοκυβερνητικούς και αντιπολιτευόμενους διαδηλωτές.

Οι διαδηλωτές φωνάζουν το όνομα της Ντιάνα Χέρκα, η οποία παραμένει αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα της μέχρι να πληρώσουν οι υπεύθυνοι για τον θάνατο του γιου της.

Από την ημέρα της τραγωδίας, η Σερβία βιώνει ένα κύμα βίαιων διαδηλώσεων, με εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα να ζητούν την παραίτηση του προέδρου Βούτσιτς, κατηγορώντας τον για συγκάλυψη των υπευθύνων και διαφθορά.