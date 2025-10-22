Ιδιαίτερα σκληρό είναι το ψήφισμα που ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για την Σερβία. Υπέρ του ψηφίσματος τάχθηκαν 457 ευρωβουλευτές ενώ 103 το καταψήφισαν.

Το Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζει «το δικαίωμα των Σέρβων φοιτητών και πολιτών σε ειρηνικές διαμαρτυρίες με τις οποίες ζητούν υπευθυνότητα και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, που έχουν άμεσα σχέση με το κράτος δικαίου και τις οποίες η ΕΕ αναμένει από τη Σερβία».

Αναφέρεται ότι στη Σερβία ασκείται βία κατά πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης και τους τελευταίους μήνες γίνεται υπέρμετρη χρήση βίας κατά διαδηλωτών. Στο σημείο αυτό χαρακτηρίζεται ανησυχητικό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε «ηχητικό κανόνι» κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης που διοργάνωσαν οι φοιτητές στις 15 Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

Το ΕΚ επισημαίνει ως πολύ σοβαρό το θέμα της καταγραφής από τις υπηρεσίες ασφαλείας ιδιωτικών συνομιλιών πολιτών και ακτιβιστών, το περιεχόμενο των οποίων χρησιμοποιείται για να υποστηριχθούν κατηγορίες για κατάλυση του Συντάγματος. Εκφράζεται επίσης η βαθιά ανησυχία για την χρήση ειδικών δυνάμεων του στρατού κατά την καταστολή διαδηλώσεων. Γίνεται αναφορά στην περίπτωση όπου μέλος της επίλεκτης μονάδας “Kobra” πυροβόλησε για να απωθήσει διαδηλωτές.

Το ΕΚ «καταδικάζει έντονα το κύμα κρατικής βίας, εκφοβισμού και αδιάκριτων συλλήψεων εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στη Σερβία. Καταδικάζονται επίσης «οι εκστρατείες στιγματισμού, εκφοβισμού και η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων για την δυσφήμιση των διαδηλωτών».

Η ηγεσία της Σερβίας θεωρείται πολιτικά υπεύθυνη για την κλιμάκωση της καταστολής, τη βία και την αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών. Εκφράζεται λύπη για το γεγονός ότι οι ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι διαδίδουν θεωρίες συνωμοσίας ότι η κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ ήταν δολιοφθορά ή τρομοκρατική επίθεση και δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τους κρατικούς θεσμούς.

Το ΕΚ εκφράζει επίσης τη βαθιά του λύπη για την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης στη δίωξη των υπευθύνων για την κατάρρευση του στεγάστρου και καταδικάζει τις εκστρατείες δυσφήμισης στα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ κατά δικαστών και εισαγγελέων που εργάζονται για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου.

Το ΕΚ καταδικάζει τα αντίποινα της κυβέρνησης εναντίον εργαζομένων στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού για την υποστήριξη που παρέχουν στους διαδηλωτές. «Έντονα καταδικάζονται οι απολύσεις, οι μειώσεις μισθών, η διακοπή χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων και η παρουσία αστυνομίας στις πανεπιστημιακές σχολές», αναφέρεται στο ψήφισμα.

Κριτική ασκείται στην Σερβία και για την εξωτερική της πολιτική και για το γεγονός ότι δεν επέβαλε κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Πρόβλημα για τους ευρωβουλευτές αποτελούν και οι σχέσεις με την Κίνα, η οποία όπως αναφέρεται «έχει αυξήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια την επιρροή της στην Σερβία μέσω σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ και τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς».

Στο ψήφισμα εκφράζονται σοβαρές υπόνοιες για την τήρηση των κανόνων διαφάνειας κατά την ανάθεση του έργου εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου προς την Ουγγαρία μέρος του οποίου ήταν και η ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ. Αναφέρεται ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία εξετάζει την υπόθεση για το ενδεχόμενο να έχουν χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το ΕΚ κάλεσε τις αρχές στη Σερβία να εφαρμόσουν επειγόντως και πλήρως όλες τις συστάσεις του ΟΑΣΕ και του ODIHR για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στη Σερβία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις συστάσεις που αφορούν την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, τον διαφανή και πλουραλιστικό διορισμό των μελών του Συμβουλίου Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (REM) και τη διασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης στον χρόνο μετάδοσης της δημόσιας τηλεόρασης (RTS) για όλους τους πολιτικούς παράγοντες.

Το ψήφισμα καλεί τις σερβικές αρχές να διασφαλίσουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και προειδοποιεί ότι εάν επιβεβαιωθεί πως η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τους ιδιοκτήτες της United Media, την «αποδυνάμωση» του τηλεοπτικού σταθμού N1, «αυτό θα θεωρηθεί σοβαρή επίθεση στον ήδη απειλούμενο πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης στη Σερβία».