Η βρετανική κυβέρνηση προμήθευσε πρόσφατα την Ουκρανία με περισσότερους πυραύλους Storm Shadow (στην Γαλλία ονομάζονται SCALP), ώστε το Κίεβο να συνεχίσει την εκστρατεία μακροχρόνιων επιθέσεων εντός της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Αποθέματα για τον χειμώνα

Η παράδοση ενός αδιευκρίνιστου αριθμού πυραύλων έγινε για να εξασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα έχει επαρκή αποθέματα πριν από τους χειμερινούς μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η Βρετανία ανησυχεί ότι «το Κρεμλίνο θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον των Ουκρανών αμάχων», σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες μίλησαν ανώνυμα.

Μήνυμα στον Πούτιν

Καθώς η Ρωσία αγωνίζεται όλο και περισσότερο υπό το βάρος των κυρώσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να δείξουν στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα ξεπεράσει την ικανότητα της ρωσικής οικονομίας να στηρίξει την πολεμική της προσπάθεια.

Εργοστάσια ενέργειας

Η βρετανική κίνηση έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε εκ νέου την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Οι Storm Shadow έχουν βοηθήσει την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στοχεύσει τα αδύνατα σημεία της Ρωσίας.

Τον Οκτώβριο, ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι είχε χτυπήσει ένα ρωσικό εργοστάσιο χημικών με το βρετανικής κατασκευής όπλο μακράς εμβέλειας.

Δεν είναι γνωστό πόσους πυραύλους Storm Shadow προμηθεύτηκε η Ουκρανία

«Πραγματοποιήθηκε μια μαζική συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και αεροπορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυραύλων Storm Shadow που εκτοξεύτηκαν από τον αέρα, οι οποίοι διείσδυσαν με επιτυχία στο ρωσικό σύστημα αεροπορικής άμυνας», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην πρώτη επιβεβαιωμένη χρήση πυραύλων Storm Shadow εντός της Ρωσίας τον Νοέμβριο του 2024.

Πύραυλοι ακριβείας

Οι Storm Shadow/SCALP είναι πύραυλοι ακριβείας, που εκτοξεύονται από αέρος και έχουν βεληνεκές άνω των 250 χιλιομέτρων.

Πετούν κοντά στο έδαφος με υψηλές ταχύτητες, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό της λεγόμενης αδρανειακής πλοήγησης με το σύστημα παγκόσμιας θέσης (GPS) και πλοήγησης με αναφορά στο έδαφος, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο στου κατασκευαστή τους.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει πόσους πυραύλους Storm Shadow έχει παραδώσει στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου και δεν ανακοινώνει τακτικά τις μεταφορές.

Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την πρώτη χρήση από την Ουκρανία των αμερικανικής κατασκευής Army Tactical Missile Systems, γνωστών ως ATACMS, μετά από απόφαση της τότε κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν να εγκρίνει την περιορισμένη χρήση των όπλων από το Κίεβο για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας.