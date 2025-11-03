Σαν σήμερα, στις 3 Νοεμβρίου 1996, ο Κόμπι Μπράιαντ έκανε το ντεμπούτο του στο NBA με τους Λος Άντζελες Λέικερς απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ήταν μόλις 18 ετών, ο νεότερος παίκτης που είχε φορέσει ποτέ τη φανέλα της ιστορικής ομάδας. Το πρώτο του παιχνίδι κράτησε λίγα λεπτά, όμως το πάθος, το βλέμμα και η αποφασιστικότητά του πρόδιδαν πως κάτι μεγάλο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή.

Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια καριέρα που διήρκεσε δύο δεκαετίες (1996 – 2016), γεμάτη ρεκόρ, πρωταθλήματα και ιστορικές στιγμές. Ο Κόμπι κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα NBA, αναδείχθηκε δύο φορές MVP των τελικών, μία φορά MVP της κανονικής περιόδου το 2008, συμμετείχε 18 φορές σε All-Star Game και κέρδισε δύο Ολυμπιακά χρυσά με την Team USA.

Συνολικά σημείωσε 33.643 πόντους, όντας ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών. Η εμφάνισή του στις 22 Ιανουαρίου 2006, όταν πέτυχε 81 πόντους απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς, παραμένει η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του πρωταθλήματος. Ακόμη και στο τελευταίο του παιχνίδι, τον Απρίλιο του 2016, αποχαιρέτησε με 60 πόντους, δείχνοντας τι σήμαινε «Mamba Mentality».

Η επιρροή του ξεπέρασε το άθλημα. Με το παρατσούκλι “Black Mamba”, έγινε σύμβολο αφοσίωσης και αυτοπειθαρχίας. Εκτός παρκέ, ασχολήθηκε με την εκπαίδευση, τη δημιουργία και την τέχνη, κερδίζοντας ακόμη και Oscar για το animation “Dear Basketball”.

Ο θάνατός του στις 26 Ιανουαρίου 2020 σε δυστύχημα με ελικόπτερο, μαζί με την κόρη του Τζιάνα, σκόρπισε παγκόσμιο πένθος. Όμως η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή αφού κάθε χρόνο στις 3 Νοεμβρίου, οι φίλοι του μπάσκετ θυμούνται όχι μόνο το ντεμπούτο του, αλλά τη μέρα που γεννήθηκε ένας θρύλος.