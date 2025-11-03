Ένα σοκ περίμενε τον ειδικευόμενο αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο Αντωνίου, ο οποίος βγαίνοντας από το νοσηλευτικό ίδρυμα μετά από 22 ώρες εφημερίας, αντίκρισε το αυτοκίνητό του χωρίς λάστιχα και ζάντες και με ανοιγμένες όλες τις πόρτες.

Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο σε υπαίθριο χώρο στο νοσοκομείο, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας και βρίσκεται εκτός αστικού ιστού. Όταν δε είναι σε μέρα γενικής εφημερίας, λόγω του μεγάλου αριθμού ασθενών και επισκεπτών που δέχεται, η πύλη παραμένει ανοιχτή, για να μην δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Όταν το νοσοκομείο δεν έχει εφημερία, ελέγχονται όσοι μπαίνουν, ωστόσο σύμφωνα με καταγγελίες τα περιστατικά κλοπών είναι συχνά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νοσοκομείου «λειτουργεί υπηρεσία φύλαξης καθ’ όλο το 24ωρο. Στα πλαίσια της συνεχούς παρακολούθησης και των αυξημένων αναγκών ασφαλείας, η Διοίκηση εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο ενίσχυσης του αριθμού των φυλάκων και βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης πρόσθετων δεδομένων για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στον περιβάλλοντα χώρο». Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία.