Δύο 16χρονοι δέχτηκαν επίθεση από 15 άτομα στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι δύο ανήλικοι αρχικά προσεγγίστηκαν από δύο άγνωστους, οι οποίοι τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.

Στη συνέχεια, όταν κατευθύνθηκαν προς την πλατεία, ενώθηκαν άλλα 13 άτομα, επιτιθέμενα απρόκλητα με γροθιές και μπουνιές, τραυματίζοντας τους δύο νέους στο πρόσωπο με κλειδιά.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών από τους γονείς των ανηλίκων, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τους τραυματίες.

Η Ασφάλεια Πατρών συνεχίζει την αναζήτηση των δραστών της επίθεσης.