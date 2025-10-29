Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας οδηγήθηκαν τρεις ανήλικοι, ηλικίας 17, 17 και 14 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις νεαροί συνεπλάκησαν σε περιοχή της Πάτρας, με αφορμή οπαδικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής σημειώθηκε έντονη ένταση, που οδήγησε σε σοβαρό τραυματισμό.

Όπως προέκυψε, ο ένας 17χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλο 17χρονο, επιχειρώντας να τον τραυματίσει θανάσιμα. Το θύμα δέχθηκε χτύπημα στον λαιμό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα.

Μετά το περιστατικό, ο τραυματίας μεταφέρθηκε από φίλο του σε μονάδα ΤΟΜΥ της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές.

Έπειτα από έρευνες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους. Στο σπίτι του 17χρονου που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας βρέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 19 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι τρεις γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.