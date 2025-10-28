Ένας 17χρονος τραυματίστηκε το βράδυ της Κυριακής στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας, κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου, όταν δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι από συνομήλικό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:30. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ένας 17χρονος, βλέποντας το έμβλημα αντίπαλης ομάδας στα ρούχα του άλλου, τον πλησίασε και του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ο 17χρονος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου.

Ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, όπως και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος του ανήλικου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, παράβαση του νόμου περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το διήμερο 26 και 27 Οκτωβρίου 2025, στην Πάτρα συνελήφθησαν οκτώ άτομα —μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος— από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, συμπλοκή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στην Πάτρα, ομάδα περίπου είκοσι ατόμων επιτέθηκε σε φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, προκαλώντας συμπλοκή και τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανδρών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης.

Μετά από έρευνες, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία οκτώ από τους εμπλεκόμενους και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.