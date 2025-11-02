«Αέρα» πέρασε ο ΠΑΟΚ από τις Σέρρες, καθώς με δύο γρήγορα γκολ (3’αυτ. Καρασαλίδης, 21′ Οζντόεφ) «καθάρισε» το παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Super League από νωρίς, εν τέλει με σκορ 4-0. Οζντόεφ στο 73′ Γιακουμάκης και Μπιάνκο (89′) τα άλλα τρία γκολ.

Αυτή ήταν η 7η νίκη για τους ασπρόμαυρους σε 9 παιχνίδι πρωταθλήματος, χάρη στην οποία επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας πλέον 23 βαθμούς, ενώ ο δεύτερος πλέον Ολυμπιακός 22.

Για τον Πανσερραϊκό, που πραγματοποίησε κάκιστη εμφάνιση, αυτή ήταν η έκτη ήττα, με αποτέλεσμα να παραμείνει στους 5 βαθμούς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου, με τον Παβλένκα στην εστία για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του και μοναδικό προωθημένο τον Τσάλοφ.

Ίδιο σύστημα και από πλευράς Μπάτσι στον Πανσερραϊκό με τον Αλέκσα Μάρας στην επίθεση.

Το ματς στα μέτρα του ΠΑΟΚ από νωρίς

Ότι πλάνα είχαν οι δυο προπονητές και ειδικά αυτός των γηπεδούχων πήγαν… περίπατο με το καλημέρα. Κι αυτό καθώς στην πρώτη ουσιαστικά επίθεση των Θεσσαλονικέων στην περιοχή, Καρασαλίδης και Γκελασβίλι τα έκαναν μαντάρα στο γύρισμα του Ντεσπόντοφ, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα της ομάδας τους από τον πρώτο, μόλις στο 3′ (1-0).

Προτού καλά καλά συνέλθουν οι γηπεδούχοι, ήρθε και το δεύτερο γκολ για τον δικέφαλο καθώς στο 16′ ο Οζντόεφ με σουτ από το ύψος του πέναλτι περίπου έκανε το 2-0. Εν τέλει το τέρμα επικυρώθηκε στο 21′ καθώς το VAR τόσος ήταν ο χρόνος που χρειάστηκε ώστε να αποφανθεί ότι δεν υπήρξε οφσάιντ.

Από την πλευρά του Πανσερραϊκός που ήταν πολύ υποτονικός σε όλο το πρώτο ημίχρονο, χρειάστηκε την ασυνεννοησία των Τέιλορ και Παβλένκα για να κάνει αισθητή την παρουσία του, συγκεκριμένα στο 44′ με σουτ του Μάρας που βρήκε το δοκάρι!

«Σβηστός» ο δικέφαλος πέτυχε ακόμη τρία γκολ

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ έδειξε διάθεση να κατεβάσει «ταχύτητα» προκειμένου να καταναλώσει όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια. Έτσι οι παικτες του Λουτσέσκου ανέβαζαν τον ρυθμό μόνο όποτε είχαν την ευκαιρία να τρέξουν σε ανοιχτό γήπεδο (το έκαναν κυρίως από τα άκρα), ωστόσο δεν κατάφεραν να σημειώσουν άλλο τέρμα.

Ο Πανσερραϊκός είχε λίγο καλύτερη εικόνα από ότι στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως γιατί ο αντίπαλος του είχε «χαλαρώσει» αμυντικά. Έτσι τα «λιοντάρια» είχαν 2-3 με σουτ και κεφαλιά του Μάρας και μια κεφαλιά του Γκελασβίλι που έφυγε λίγο αουτ.

Εν τέλει αφού δεν μείωσε ο Πανσερραϊκός, σκόραρε ακόμη τρεις φορές ο ΠΑΟΚ ο οποίος μετά τις αλλαγές (στο 68′) ανέβηκε αρκετές φορές προς την αντίπαλη περιοχή. Το 3-0 έγινε στο 73′ (3-0), όταν ο Οζντόεφ έπιασε ένα όμορφο σουτ στην κίνηση με το αριστερό μετά από γύρισμα του Ιβανούσετς (πέρασε αλλαγή κι έπαιξε δεξιά) να πετυχαίνει δεύτερο προσωπικό του τέρμα απόψε.

Ένας ακόμη ωραίος συνδυασμός ήρθε στο 81′ με Κωνσταντέλια, Τάισον και τον Γιακουμάκη να σκοράρει προ κενής εστίας για το 4-0, ενώ το… κερασάκι έβαλε ο Μπιάνκο με εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ από τα 30 μέτρα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τα δύο γρήγορα γκολ «τελείωσαν» το ματς πριν καν…. αρχίσει, δεδομένης και της διαφοράς δυναμικότητας των δύο ομάδων.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Όταν είσαι το φαβορί (στην προκειμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ) και ξεκινάς με γκολ μόλις στο 3′ τα πράγματα απλοποιούνται. Με το δεύτερο τέρμα να έρχεται μόλις 17 λεπτά μετά, το ματς έρχεται απόλυτα στα μέτρα σου.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Οι κάκιστες αντιδράσεις της άμυνας του Πανσερραϊκού στα δύο γρήγορα γκολ των ασπρόμαυρων. Γενικότερα η ομάδα του Μπάτσι μπήκε με πολύ κακή νοοτροπία στο παιχνίδι και έτσι το τελείωσε…

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αναμενόμενα ο Τζήλος χρειάστηκε τη συμβολή του VAR προκειμένου να επικυρώσει το δεύτερο γκολ του δικεφάλου. Από εκεί και πέρα δεν είχε κάποια άλλη δύσκολη φάση να αντιμετωπίσει.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Τσακαλίδης και Ματσούκας στο VAR χρειάστηκαν πάνω από 5 λεπτά για να αποφανθούν ότι στο γκολ του Οζντόεφ, ο Τέιλορ δεν ήταν σε θέση οφσάιντ από πάσα του Κωνσταντέλια, σε μια πολύ οριακή φάση.

ΣΚΟΡΕΡ: 3′ αυτ. Καρασαλίδης, 21′, 73′ Οζντόεφ, 81΄Γιακουμάκης, 89′ Μπιάνκο.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Καλίνιν(76΄Τσαούσης), Γεωργιάδης(83΄Ουαγκέ), Γκιογιομέ, Δοϊρανλής(64΄Ομεονγκά), Μπαζνάκι(64΄Μασκανάκης), Ίβαν(76΄Γκριν), Μπρουκς, Μάρας

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ(76΄Μπιάνκο), Οζντόεφ(83΄Θυμιάνης), Ντεσπόντοφ(69΄Ιβανούσετς), Τάισον(83΄Μπέρδος), Κωνσταντέλιας, Τσάλοβ(69΄Γιακουμάκης)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός (9/11, 17:00) και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ (9/11, 21:00) για την 10η αγωνιστική της Super League.