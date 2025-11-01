Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, σε ένα παιχνίδι που έρχεται να δοκιμάσει ξανά τα αντανακλαστικά και τη συνέπεια της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Το ματς έχει οριστεί για το απόγευμα της Κυριακής (19:30), με τον Δικέφαλο να επιδιώκει να δώσει συνέχεια στη θετική του πορεία και να δείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται με ωριμότητα τα σερί απαιτητικών παιχνιδιών.

Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11) στη Νέα Μεσημβρία, σε ήρεμο αλλά απόλυτα συγκεντρωμένο κλίμα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δούλεψε εκτενώς στις τακτικές ισορροπίες, εστιάζοντας στο πώς η ομάδα θα κρατήσει τον έλεγχο του ρυθμού και θα εκμεταλλευτεί τις φάσεις μετάβασης. Παράλληλα, έγινε ανάλυση των στατικών φάσεων, με τον Λουτσέσκου να δίνει σαφείς οδηγίες για το πώς θα αποφευχθούν τα «ανέξοδα» λάθη που μπορούν να κοστίσουν σε τέτοιου τύπου αγώνες.

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς πέντε σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Ο Ζίβκοβιτς, που εκτίει ποινή, και οι Καμαρά, Πέλκας, Λόβρεν και Χατσίδης, οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσουν το κανονικό πρόγραμμα, αφήνουν «κενά» που ο προπονητής καλείται να καλύψει με εσωτερικές λύσεις.

Ιδίως η απουσία του Σέρβου εξτρέμ αναμένεται να φέρει ανακατατάξεις στις θέσεις της επίθεσης, με εναλλακτικές επιλογές τόσο από τον πάγκο όσο και από νεότερους παίκτες που έχουν αρχίσει να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου.

Στο αγωνιστικό πλάνο, ο Λουτσέσκου δείχνει αποφασισμένος να διατηρήσει τη φιλοσοφία κυριαρχίας, ζητώντας από την ομάδα του να επιβάλει τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά και να «σπάσει» την ενέργεια των γηπεδούχων. Το μήνυμα προς τους παίκτες ήταν σαφές: συγκέντρωση, ένταση, και καμία χαλάρωση απέναντι σε έναν αντίπαλο που, ειδικά στο σπίτι του, παίζει με πάθος και ενθουσιασμό.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το απόγευμα οδικώς για τις Σέρρες, με το βλέμμα στραμμένο αποκλειστικά στη νίκη που θα επιβεβαιώσει την ανοδική του πορεία και θα διατηρήσει το θετικό μομέντουμ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.