Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προετοιμάζει την ομάδα του με κάποιες στοχευμένες αλλαγές στην ενδεκάδα, κυρίως στα μετόπισθεν, αναζητώντας φρεσκάδα και ισορροπία ενόψει και της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στην άμυνα, όλα δείχνουν πως ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα πάρει ανάσες, με το δίδυμο Λόβρεν – Κεντζιόρα να επανέρχεται, όπως και στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στα δύο άκρα, Μπάμπα και Κένι θα συνεχίσουν κανονικά, ενώ κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται και πάλι ο Τσιφτσής, που δείχνει να έχει καθιερωθεί πλέον στη βασική ενδεκάδα.

Στον άξονα, ο Σουαλιό Μεϊτέ είναι πανέτοιμος για να συνεχίσει το απόλυτο 18/18 σε συμμετοχές φέτος, μετρώντας ήδη 16 παρουσίες στο αρχικό σχήμα. Δίπλα του θα αγωνιστεί ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, που στα τελευταία παιχνίδια δείχνει να ανεβάζει στροφές και να αποκτά καλύτερη χημεία με τον Γάλλο μέσο.

Στη γραμμή κρούσης, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ προβάλλει ως φαβορί για το δεξί άκρο της επίθεσης, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναμένεται να κινείται σε ρόλο οργανωτή, πίσω από τον καθαρό φορ. Στα αριστερά, η θέση παραμένει ανοιχτή, καθώς ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι τιμωρημένος και θα εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής λόγω συσσώρευσης τριών καρτών.

Ο Σέρβος αρχηγός θα πάρει “πακέτο” τον αγώνα με τη Γιούνγκ Μπόις στην Τούμπα για το Europa League και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, όπως έκανε και με τις αναμετρήσεις με την ΑΕΛ στην OPAP Arena και με την Λιλ στο «Πιέρ Μορουά».

Στην κορυφή της επίθεσης, όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης θα πάρει φανέλα βασικού, έχοντας ξεπεράσει πλήρως την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες. Ο διεθνής φορ επιστρέφει με διάθεση να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε, δίνοντας άλλη πνοή στην επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ.

Ο Λουτσέσκου γνωρίζει ότι οι Σέρρες δεν είναι εύκολη έδρα και ζητά από τους ποδοσφαιριστές του σοβαρότητα και συνέπεια απέναντι σε έναν αντίπαλο που παίζει χωρίς άγχος. Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιβεβαιώσει την ανοδική του πορεία, αλλά και να δείξει ότι η σταθερότητα είναι πλέον το μεγαλύτερο του όπλο στο δρόμο για την κορυφή.