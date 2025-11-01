Δημοφιλή
«Μπλόκο» της Μπασκόνια στην Εφές, «απέδρασε από την κόλαση» η Μπαρτσελόνα
Η ουραγός της βαθμολογίας Μπασκόνια έβαλε «στοπ» στην Εφές με 86-75, ενώ η Μπαρτσελόνα πέρασε με 78-76 από την έδρα της Παρτιζάν
Ολυμπιακός: Επιστροφή στις νίκες με απίθανη άμυνα, 62-58 την Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο Ολυμπιακός προκάλεσε...«ασφυξία» με την άμυνα του στην Χάποελ Τελ Αβίβ και πήρε την ματσάρα του ΣΕΦ με 62-58
Σπανούλης: Πεινασμένος για το κύπελλο, κυρίαρχος απέναντι σε Μπαρτζώκα και Αταμάν
Εάν θέλεις να κυριαρχήσεις στη ζούγκλα, πρέπει να σκοτώσεις το λιοντάρι. Να γίνεις εσύ ο βασιλιάς. Και ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε πως ασπάζεται στο 100% το συγκεκριμένο ρητό. Τι έκανε τα τελευταία 24ωρα ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας; Εριξε στο καναβάτσο πρώτα τον πολύ φιλόδοξο Ολυμπιακό και ακολούθως έπραξε κάτι αντίστοιχο με τον Παναθηναϊκό. […]
Δούκας: «Ιούνιο του 2027 θα μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο γήπεδο»
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας έκανε δηλώσεις στα Παραπολιτικά 90,1 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα έργα προχωρούν, ενώ εκτίμησε πως οι «πράσινοι» θα μπουν στο νέο τους «σπίτι» τον Ιούνιο του 2027. «Ολοκληρώνουμε τώρα τον νέο Βοτανικό και με το […]