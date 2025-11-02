Ο Αντώνης Κανάκης μίλησε στον δημοσιογράφο Δημήτρη Μελά για τη σχέση του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνέντευξη που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Ο γνωστός δημιουργός εξήγησε γιατί επιλέγει να κρατά αποστάσεις από τα social media και ποια είναι η στάση του απέναντι στη σύγχρονη διαδικτυακή πραγματικότητα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να μοιράζεται ό,τι κάνει ή ό,τι ζει στα social media», προσθέτοντας πως οι λίγες φορές που τα χρησιμοποίησε τον έκαναν να αισθανθεί ότι «κάνουν κακό στην ψυχή του», γι’ αυτό και τα εγκατέλειψε εντελώς.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει κίνδυνος να «ξεπλυθεί» ένα πολιτικό σκάνδαλο μέσα από τη σάτιρα και το γέλιο, ο παρουσιαστής απάντησε πως «δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης». Όπως είπε, όλα εξαρτώνται από τους ανθρώπους και την προσέγγισή τους, υπογραμμίζοντας ότι «η ισορροπία μεταξύ κωμωδίας, ουσίας, κριτικής και άποψης είναι η πιο δύσκολη».

Αναφερόμενος στην κινητήρια δύναμη πίσω από τη μακρόχρονη πορεία του στην τηλεόραση, ο Κανάκης επισήμανε ότι συνεχίζει επειδή «του αρέσει αυτό που κάνει» και απολαμβάνει την επικοινωνία με το κοινό. Παράλληλα, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την τοξικότητα και την ασχήμια που, όπως είπε, χαρακτηρίζουν τη σημερινή εποχή.

Τόνισε ακόμη πως η στάση του απέναντι στην εξουσία και τους πολιτικούς έχει γίνει ακόμη πιο έντονη με τα χρόνια, σημειώνοντας ότι βιώνει μια «παρανοϊκή συνθήκη» ανάμεσα στην ανάγκη να εκφράζεται και στην επιθυμία του να μην τους ξαναδεί. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ελπίζει κάποια στιγμή να επικρατήσει μέσα του το δεύτερο.