Βεντέτα που αναζωπυρώθηκε ανάμεσα σε δύο οικογένειες έχει συγκλονίσει την Κρήτη και ειδικότερα τα Βορίζια Ηρακλείου.

Δύο άνθρωποι – ένας 39χρονος άνδρας και μια 56χρονη γυναίκα – έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί τραυματίστηκαν ύστερα από άγρια ανταλλαγή πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου (1/11) σε κεντρικό σημείο του χωριού, που πλέον θυμίζει εμπόλεμη ζώνη, καθώς χιλιάδες σφαίρες έχουν διασκορπιστεί στους δρόμους.

Φόβος για αντίποινα

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, πραγματοποιώντας ελέγχους πόρτα-πόρτα τόσο στα Βορίζια όσο και στις γύρω περιοχές. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΚΑΜ και της ΕΛ.ΑΣ. έχουν μετατρέψει το χωριό σε «φρούριο», υπό τον φόβο νέων επεισοδίων και πιθανών αντιποίνων.

Η κηδεία του 39χρονου έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Η οικογένειά του, όπως έγινε γνωστό, βάφτισε τρία από τα πέντε παιδιά του σε διπλανό χωριό, ώστε να μπορούν να παρευρίσκονται στην ταφή του πατέρα τους.

Οι τραυματίες των δύο οικογενειών μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, με ισχυρή αστυνομική παρουσία τόσο στο Βενιζέλειο όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Το χρονικό του μακελειού

Οι δύο οικογένειες κατοικούν σε διαφορετικά σημεία του χωριού, χωρισμένες από μια ρεματιά, και διατηρούν εδώ και χρόνια έντονες διαφορές – κυρίως κτηματικές αλλά και προσωπικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά μέλη, ιδιαίτερα της μίας οικογένειας, βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Η αφορμή για την αιματηρή σύγκρουση φέρεται να ήταν η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού το προηγούμενο βράδυ σε υπό κατασκευή σπίτι, ιδιοκτησίας της μιας πλευράς.

Λίγες ώρες αργότερα, μέλη της οικογένειας κατηγόρησαν τους αντιπάλους τους για το περιστατικό. Το επόμενο πρωί, άνδρες της δεύτερης οικογένειας βγήκαν στο χωριό με καλάσνικοφ και καραμπίνες, πυροβολώντας προς τα σπίτια της άλλης πλευράς. Όταν οι ένοπλοι συναντήθηκαν σε κεντρικό σημείο του χωριού, ακολούθησε πραγματική μάχη με πάνω από 2.000 σφαίρες να πέφτουν.

Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν ο 39χρονος και η 56χρονη, να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα και ελαφρύτερα άλλοι δεκατέσσερις. Οι δύο νεκροί ανήκαν στις αντίπαλες οικογένειες, ενώ ο άνδρας φαίνεται να συμμετείχε ενεργά στη συμπλοκή.

Η 56χρονη, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δεν πέθανε απευθείας από τα πυρά, αλλά πιθανόν υπέστη ανακοπή· η νεκροψία-νεκροτομή θα δείξει τα ακριβή αίτια. Η κόρη της, που τραυματίστηκε, επέβαινε μαζί της στο ίδιο αυτοκίνητο – οι δύο γυναίκες είχαν επισκεφθεί το χωριό για να παραστούν σε μνημόσυνο.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, καθώς εξετάζεται η συμμετοχή τους στο περιστατικό. Από τους 14 συνολικά τραυματίες, οι 8 ανήκουν στις δύο οικογένειες και οι υπόλοιποι 6 δεν είχαν καμία σχέση με τη βεντέτα.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι ειδικές δυνάμεις (ΕΚΑΜ, ΤΑΕ, ΟΠΚΕ) έσπευσαν άμεσα στο χωριό, υπό τον συντονισμό του Γενικού Περιφερειακού Διευθυντή Κρήτης. Δύο άτομα διαπιστώθηκαν νεκρά και τέσσερα τραυματίστηκαν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις

Κλιμάκιο ανώτατων αξιωματικών από την Αθήνα, με επικεφαλής τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της ΔΑΟΕ Φώτη Ντουίτση, μετέβη εκτάκτως στην Κρήτη για τον συντονισμό των ενεργειών. Στην ομάδα συμμετέχει και ειδικό τμήμα δέκα στελεχών της ΔΑΟΕ, με αποστολή να ερευνήσουν τα αίτια της σύγκρουσης, να εντοπίσουν τους δράστες και να εξιχνιάσουν την έκρηξη που αποτέλεσε την αφορμή του μακελειού.

«Φρούρια» τα νοσοκομεία

Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί στα νοσοκομεία του Ηρακλείου για να αποφευχθεί οποιαδήποτε συνάντηση ή νέα ένταση μεταξύ των οικογενειών.

Στο Βενιζέλειο, όπου μεταφέρθηκε ο 39χρονος και άλλοι τραυματίες, το κλίμα είναι βαρύ, με κραυγές και μοιρολόγια να ακούγονται μέσα από το νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύεται και μια γυναίκα, άσχετη με τις δύο οικογένειες, με τραύμα στο πόδι.

Στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται τρεις τραυματίες από την άλλη οικογένεια — μια γυναίκα και δύο άνδρες, 25 και 30 ετών. Οι τελευταίοι είναι σε σοβαρή κατάσταση και φυλάσσονται, καθώς φέρονται να εμπλέκονται στη συμπλοκή. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, το ΠΑΓΝΗ άνοιξε εκτάκτως, αν και δεν εφημέρευε.

Μερικοί από τους ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν με δικά τους μέσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ μεταξύ των τραυματιών φέρεται να υπάρχει και ένα παιδί.

Το ΕΚΑΒ πραγματοποίησε συνολικά έξι διακομιδές από το χωριό προς τα νοσοκομεία Ηρακλείου, σε ένα περιστατικό που έχει βυθίσει στο πένθος και την αγωνία ολόκληρη την Κρήτη.