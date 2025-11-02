Ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών αποστέλλεται στην Κρήτη, με εντολή της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα της περιοχής μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η ομάδα αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες που θα προσφέρουν άμεση ψυχολογική υποστήριξη στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους.

Μόλις ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση και αποκατασταθεί η τάξη, η ομάδα θα επισκεφθεί τα σχολεία των Βοριζίων – Νηπιαγωγείο και Δημοτικό – καθώς και τα σχολεία του Ζαρού, Δημοτικό και Γυμνάσιο, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Φαιστού και τα στελέχη της εκπαίδευσης της περιοχής, για τον συντονισμό της αποστολής.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, δίνοντας έμφαση στην παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας (Psychological First Aid), στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και στη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.