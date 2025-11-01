Η αποστολή όπλων στο Κίεβο δεν θα βοηθήσει στην επίτευξη της οποιασδήποτε διευθέτησης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου των Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σχολιάζοντας τις αναφορές για την έγκριση από το αμερικανικό Πεντάγωνο της αποστολής των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.
Το Αμερικανικό Πεντάγωνο άναψε το «πράσινο φως» στον Λευκό Οίκο για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, αφού αξιολόγησε, ότι αυτό δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα, αφήνοντας την τελική απόφαση στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, τους οποίους επικαλείται το CNN.
Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ότι θα προτιμούσε να μην παράσχει τους συγκεκριμένους πυραύλους στην Ουκρανία, επειδή «δεν θέλουμε να χαρίσουμε πράγματα, που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας». Οι αρμόδιες Αρχές ενημέρωσαν τον Λευκό Οίκο για την αξιολόγησή τους λίγο πριν ο Τραμπ συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει ώστε να παραχωρηθούν στο Κίεβο πύραυλοι, που να στοχεύουν πιο αποτελεσματικά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία. Οι Tomahawk έχουν εμβέλεια περίπου 1.000 μιλίων.
Η αξιολόγηση αυτή ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι πιστεύουν, ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον λιγότερες δικαιολογίες, για να μην παράσχει τους πυραύλους, δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο CNN. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης λίγες μέρες πριν συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολλούς Tomahawk», που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν στην Ουκρανία. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξεπλάγησαν επομένως, όταν ο Τραμπ άλλαξε δραματικά τον τόνο του λίγες μέρες αργότερα, λέγοντας κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι, ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τους Tomahawk. Στη συνέχεια, είπε στον Ζελένσκι κεκλεισμένων των θυρών, ότι οι ΗΠΑ δεν θα τους παράσχουν στο Κίεβο, τουλάχιστον όχι ακόμα.
Ερωτηματικό η ετοιμότητα της Ουκρανίας να αποκτήσει τεχνογνωσία
Την ώρα πάντως που το Πεντάγωνο δεν έχει ανησυχίες για τα αποθέματα πυραύλων Tomahawk, αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν τρόπους, για το πώς η Ουκρανία θα εκπαιδευτεί και θα αναπτύξει τους πυραύλους, όπως δήλωσαν στο CNN. Υπάρχουν ακόμη πολλά επιχειρησιακά ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν για να μπορέσει η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους πυραύλους, πρόσθεσαν οι πηγές.
Αλλά ακόμη και αν οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να παράσχουν τους εκτοξευτές, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν, ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει μια λύση. Ένας αξιωματούχος επεσήμανε, ότι οι Ουκρανοί μηχανικοί κατάφεραν να αναπτύξουν μια λύση, για να χρησιμοποιήσουν τους πυραύλους Storm Shadow που παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αρχικά σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν από σύγχρονα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και έπρεπε να ενσωματωθούν στον γερασμένο στόλο μαχητικών αεροσκαφών της Ουκρανίας της σοβιετικής εποχής.
Σε μια ανάρτηση στο X νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε, ότι η Ουκρανία ελπίζει να επεκτείνει τις δυνατότητές της σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς μέχρι το τέλος του έτους, ώστε ο πόλεμος να τερματιστεί «με δίκαιους όρους» για τη χώρα. «Οι παγκόσμιες κυρώσεις και η ακριβής μας ακρίβεια πρακτικά συγχρονίζονται για να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο με δίκαιους όρους για την Ουκρανία», έγραψε και πρόσθεσε: «Όλοι οι στόχοι για βαθιά επίθεση πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του μακροπρόθεσμου αποτυπώματός μας».