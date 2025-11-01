Η αποστολή όπλων στο Κίεβο δεν θα βοηθήσει στην επίτευξη της οποιασδήποτε διευθέτησης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου των Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σχολιάζοντας τις αναφορές για την έγκριση από το αμερικανικό Πεντάγωνο της αποστολής των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Το Αμερικανικό Πεντάγωνο άναψε το «πράσινο φως» στον Λευκό Οίκο για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, αφού αξιολόγησε, ότι αυτό δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα, αφήνοντας την τελική απόφαση στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, τους οποίους επικαλείται το CNN.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ότι θα προτιμούσε να μην παράσχει τους συγκεκριμένους πυραύλους στην Ουκρανία, επειδή «δεν θέλουμε να χαρίσουμε πράγματα, που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας». Οι αρμόδιες Αρχές ενημέρωσαν τον Λευκό Οίκο για την αξιολόγησή τους λίγο πριν ο Τραμπ συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει ώστε να παραχωρηθούν στο Κίεβο πύραυλοι, που να στοχεύουν πιο αποτελεσματικά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία. Οι Tomahawk έχουν εμβέλεια περίπου 1.000 μιλίων.

Η αξιολόγηση αυτή ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι πιστεύουν, ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον λιγότερες δικαιολογίες, για να μην παράσχει τους πυραύλους, δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο CNN. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης λίγες μέρες πριν συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολλούς Tomahawk», που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν στην Ουκρανία. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξεπλάγησαν επομένως, όταν ο Τραμπ άλλαξε δραματικά τον τόνο του λίγες μέρες αργότερα, λέγοντας κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι, ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τους Tomahawk. Στη συνέχεια, είπε στον Ζελένσκι κεκλεισμένων των θυρών, ότι οι ΗΠΑ δεν θα τους παράσχουν στο Κίεβο, τουλάχιστον όχι ακόμα.

Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είπε στον Τραμπ, ότι οι Η απόφαση του Τραμπ ήρθε μια μέρα μετά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο,, ο οποίος είπε στον Τραμπ, ότι οι Tomahawk αν και θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες ρωσικές πόλεις, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, δεν θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης, αλλά θα έβλαπταν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, ανέφερε το CNN. Ο Τραμπ δεν έχει αποσύρει εντελώς τους πυραύλους από το τραπέζι, δήλωσαν προηγουμένως πηγές που επικαλείται το CNN και η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδια για την ταχεία παράδοσή τους στην Ουκρανία, σε περίπτωση που ο Τραμπ δώσει την εντολή. Ο Τραμπ έχει επίσης απογοητευτεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες με την απροθυμία του Πούτιν να εξετάσει σοβαρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, με αποτέλεσμα να εγκρίνει νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες την περασμένη εβδομάδα και ακύρωσε – προς το παρόν – μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, για να συζητήσουν την Ουκρανία.

Ερωτηματικό η ετοιμότητα της Ουκρανίας να αποκτήσει τεχνογνωσία

Την ώρα πάντως που το Πεντάγωνο δεν έχει ανησυχίες για τα αποθέματα πυραύλων Tomahawk, αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν τρόπους, για το πώς η Ουκρανία θα εκπαιδευτεί και θα αναπτύξει τους πυραύλους, όπως δήλωσαν στο CNN. Υπάρχουν ακόμη πολλά επιχειρησιακά ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν για να μπορέσει η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους πυραύλους, πρόσθεσαν οι πηγές.

Οι Tomahawk εκτοξεύονται συνήθως από πλοία επιφανείας ή υποβρύχια, αλλά το Ναυτικό της Ουκρανίας είναι σοβαρά εξαντλημένο, επομένως οι πύραυλοι πιθανότατα θα πρέπει να εκτοξευθούν από την ξηρά. Το Σώμα Πεζοναυτών και ο Στρατός έχουν αναπτύξει επίγειους εκτοξευτές, που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία. Ένα εκκρεμές ερώτημα είναι πώς η Ουκρανία θα εκτοξεύσει τους πυραύλους, εάν τους παρείχαν οι ΗΠΑ., αλλά το Ναυτικό της Ουκρανίας είναι σοβαρά εξαντλημένο, επομένως οι πύραυλοι πιθανότατα θα πρέπει να εκτοξευθούν από την ξηρά. Το Σώμα Πεζοναυτών και ο Στρατός έχουν αναπτύξει επίγειους εκτοξευτές, που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία.

Αλλά ακόμη και αν οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να παράσχουν τους εκτοξευτές, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν, ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει μια λύση. Ένας αξιωματούχος επεσήμανε, ότι οι Ουκρανοί μηχανικοί κατάφεραν να αναπτύξουν μια λύση, για να χρησιμοποιήσουν τους πυραύλους Storm Shadow που παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αρχικά σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν από σύγχρονα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και έπρεπε να ενσωματωθούν στον γερασμένο στόλο μαχητικών αεροσκαφών της Ουκρανίας της σοβιετικής εποχής.

Σε μια ανάρτηση στο X νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε, ότι η Ουκρανία ελπίζει να επεκτείνει τις δυνατότητές της σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς μέχρι το τέλος του έτους, ώστε ο πόλεμος να τερματιστεί «με δίκαιους όρους» για τη χώρα. «Οι παγκόσμιες κυρώσεις και η ακριβής μας ακρίβεια πρακτικά συγχρονίζονται για να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο με δίκαιους όρους για την Ουκρανία», έγραψε και πρόσθεσε: «Όλοι οι στόχοι για βαθιά επίθεση πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του μακροπρόθεσμου αποτυπώματός μας».