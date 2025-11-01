Ύστερα από περισσότερα από είκοσι χρόνια σχεδιασμού, καθυστερήσεων και τεχνικών δυσκολιών, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (Grand Egyptian Museum – GEM) άνοιξε επίσημα τις πύλες του το Σάββατο το βράδυ, λίγο έξω από το Κάιρο, στους πρόποδες των πυραμίδων της Γκίζας.

Με κόστος που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το μουσείο θεωρείται ήδη το μεγαλύτερο στον κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά σε έναν πολιτισμό, φιλοξενώντας περισσότερα από 100.000 εκθέματα.

Η εντυπωσιακή τελετή εγκαινίων διήρκησε περίπου δύο ώρες και παρακολούθησαν περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες, ανάμεσά τους 40 αρχηγοί κρατών, βασιλείς και πρίγκιπες.

Παρών ήταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εντυπωσιακή τελετή με πυροτεχνήματα και drones

Την προσοχή τράβηξαν τα εκατοντάδες πυροτεχνήματα και οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί drones, που παρουσίασαν στον ουρανό τα πιο γνωστά εκθέματα του μουσείου.

«Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας», δήλωσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ένα όραμα που ξεκίνησε πριν από τρεις δεκαετίες

Η ιδέα για τη δημιουργία του μουσείου ανακοινώθηκε ήδη από το 1992, ενώ οι οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν το 2005. Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, το έργο ολοκληρώθηκε και το μουσείο ανοίγει επίσημα, ύστερα από δοκιμαστικές λειτουργίες μέσα στο 2024.

Το συγκρότημα εκτείνεται σε 470.000 τετραγωνικά μέτρα, μετατρέποντας την περιοχή της Γκίζας σε μια «πόλη πολιτισμού».

Στο εσωτερικό του μουσείου εκτίθενται πάνω από 50.000 αντικείμενα, ανάμεσά τους ο κολοσσός του Ραμσή Β’, βάρους 83 τόνων και ηλικίας 3.200 ετών. Τα εκθέματα καλύπτουν την ιστορία της Αιγύπτου από τα προϊστορικά χρόνια έως τη ρωμαϊκή περίοδο, κατανεμημένα σε 12 θεματικές αίθουσες.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν ακόμη και το έργο των συντηρητών μέσα από γυάλινα παράθυρα, όπως την αποκατάσταση του «ηλιακού σκάφους» του Φαραώ Χέοπα, ηλικίας 4.500 ετών — το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο πλοίο που έχει βρεθεί ποτέ στην Αίγυπτο.

Τεχνολογία και παράδοση σε αρμονία

Το GEM διαθέτει σύγχρονες γκαλερί, φωτισμό υψηλής ακρίβειας, εκθέσεις εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, ακόμη και ένα παιδικό μουσείο.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Αχμέντ Γκονέιμ, το μουσείο «μιλά τη γλώσσα της νέας γενιάς». «Η Γενιά Ζ δεν διαβάζει επιγραφές — επικοινωνεί μέσα από την τεχνολογία», τόνισε χαρακτηριστικά.