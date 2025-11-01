Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την «ληστεία του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρου, οι Αρχές φαίνεται πως έχουν φτάσει στα πρώτα σημαντικά στοιχεία για τη λεία αξίας 88 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild, οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν μέρος των κλοπιμαίων μέσω του dark web, του τμήματος του διαδικτύου που δεν ανιχνεύεται από τις συνηθισμένες μηχανές αναζήτησης και χρησιμοποιείται συχνά για παράνομες συναλλαγές.

Η προσπάθεια διάθεσης των κλοπιμαίων εντοπίστηκε από ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας, η οποία ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές. Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες της επικοινωνίας, ο μεσολαβητής των ληστών έγραφε: «Έχουμε τα κοσμήματα. Είμαστε έτοιμοι να τα επιστρέψουμε. Δεν διαπραγματευόμαστε την τιμή και τους όρους».

Ο διευθύνων σύμβουλος Ισραηλινής εταιρείας τόνισε ότι είχε προειδοποιήσει μήνες νωρίτερα για πληροφορίες στο dark web για ληστεία με πιθανό στόχο τη Μόνα Λίζα.

Στο μεταξύ, οι γαλλικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε επτά συλλήψεις.

Τέλος στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι δύο πρώτοι συλληφθέντες: Ένας 34χρονος Αλγερινός, πρώην εργαζόμενος στην αποκομιδή απορριμμάτων και διανομέας, με ιστορικό παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και προηγούμενη καταδίκη για κλοπή. Ένας 39χρονος οδηγός ταξί, με εκτενές ποινικό μητρώο και προηγούμενες σοβαρές ληστείες, υπό δικαστική επιτήρηση για μία από αυτές.