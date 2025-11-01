Οι μάχες για τον έλεγχο του στρατηγικού κόμβου του Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία εντείνονται, με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να ισχυρίζεται ότι εξόντωσε ομάδα ουκρανικών ειδικών δυνάμεων που είχε σταλεί για να βοηθήσει στην υπεράσπιση της περιοχής.

Εισχώρησαν στο Ποκρόβσκ

Τις τελευταίες εβδομάδες, ρωσικές μονάδες έχουν εισχωρήσει στο Ποκρόβσκ και έχουν αποκλείσει τις τελευταίες οδούς ανεφοδιασμού που στήριζαν τις ουκρανικές δυνάμεις στην πόλη.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις προσγειώθηκαν με ελικόπτερο στα βορειοδυτικά προάστια του Ποκρόβσκ.

Βίντεο από drone, που δημοσιεύτηκε από ανεπίσημο ρωσικό κανάλι στο Telegram, δείχνει Ουκρανούς στρατιώτες να αποβιβάζονται από ένα ελικόπτερο Blackhawk.

Το υπουργείο υποστήριξε ότι 11 στρατιώτες σκοτώθηκαν, χωρίς να διευκρινίζεται πότε πραγματοποιήθηκε η αποστολή.

Πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στο CNN ότι η πληροφορία είναι αναληθής και ότι οι προσπάθειες σταθεροποίησης υπό την ηγεσία του επικεφαλής των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, Κιρίλο Μπουτάνοφ, συνεχίζονται στο Ποκρόβσκ.

Το 7ο Σώμα Αεροπορικών Επιθέσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε επιτυχής προσγείωση στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «πολύπλοκη και απαιτητική, με συντονισμένες ενέργειες διαφόρων μονάδων».

Επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων και ανατινάξεις αγωγών

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να βελτιώσουν τη τακτική τους θέση σε αρκετές συνοικίες της πόλης, σύμφωνα με το Σώμα.

«Αυξάνουμε τον αριθμό των επιθετικών ομάδων στο Ποκρόβσκ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι 85 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Ποκρόβσκ την περασμένη εβδομάδα.

Περικυκλωμένες ουκρανικές δυνάμεις

«Αντίθετα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι μονάδες του συνεχίζουν να καταστρέφουν τις περικυκλωμένες ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού και ότι απώθησαν αρκετές από τις προσπάθειες διαφυγής τους, ενώ ο κλοιός γύρω από το Ποκρόβσκ και το γειτονικό Μυρνογκράντ σφίγγει.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες έχουν εισχωρήσει στο Ποκρόβσκ.

Βίντεο με γεωγραφική τοποθεσία έδειξε Ρώσους στρατιώτες στο νότιο τμήμα της πόλης, να κινούνται σε μικρές ομάδες. Οι ουκρανικές δυνάμεις προσπάθησαν να αντεπιτεθούν και προχώρησαν οριακά βόρεια της πόλης.

Με κόκκινο σημειώνονται οι περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο και με πορτοκαλί οι ζώνες προώθησης των ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με το ISW, πηγή: CNN

Δύσκολη η κατάσταση

Ο αρχηγός των ουκρανικών δυνάμεων, στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη, αλλά οι ισχυρισμοί της ρωσικής προπαγάνδας για υποτιθέμενη περικύκλωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στις αστικές περιοχές και μετακινούνται, ενώ στην πόλη διεξάγονται «επιχειρήσεις αναζήτησης και πλήγματος και ενισχύεται η προστασία των δρόμων ανεφοδιασμού και εκκένωσης».

Η στρατηγική σημασία του Ποκρόβσκ και η αδιέξοδη εκεχειρία

Εάν το Ποκρόβσκ πέσει, θα είναι η μεγαλύτερη αστική περιοχή που θα καταλάβουν οι ρωσικές δυνάμεις από τότε που πήραν το Μπαχμούτ τον Μάιο του 2023. Η πόλη αποτελεί σημαντικό κόμβο οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών, και η κατάληψή της θα φέρει τις ρωσικές δυνάμεις πιο κοντά στις μεγαλύτερες πόλεις Κραματόρσκ και Κοστιαντινίβκα στη βιομηχανική ζώνη του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με την ανεπίσημη ουκρανική ιστοσελίδα DeepState, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 267 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους τον Οκτώβριο – όσο και τον Σεπτέμβριο.

Δεν καρποφόρησε η εκεχειρία

Οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για εκεχειρία στην Ουκρανία δεν απέδωσαν, καθώς το Κρεμλίνο επιμένει ότι οι βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης -συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά και της «ναζικοποίησης» της Ουκρανίας- πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα.

Η Μόσχα δηλώνει ότι οι αρχικοί στόχοι της «Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης» δεν είναι διαπραγματεύσιμοι: η κυριαρχία σε τέσσερις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Ντονέτσκ.

Σαμποτάζ και πλήγματα στην υποδομή της Ρωσίας

Καθώς οι Ρώσοι προωθούνται σε διάφορα τμήματα του μετώπου, η Ουκρανία συνεχίζει επιχειρήσεις μακράς εμβέλειας για την καταστροφή και αναστάτωση της ενεργειακής και στρατιωτικής υποδομής της Ρωσίας.

Στοχευμένες επιθέσεις σε διυλιστήρια

Την Παρασκευή, Ουκρανοί σαμποτέρ ανατίναξαν τρεις αγωγούς καυσίμων στην περιοχή της Μόσχας, στο πλαίσιο εκστρατείας για στοχευμένες επιθέσεις σε διυλιστήρια, αντλιοστάσια και αγωγούς.

«Ο αγωγός Koltsevoy, που τροφοδοτούσε τον ρωσικό στρατό, τέθηκε εκτός λειτουργίας σε ειδική επιχείρηση», σύμφωνα με την Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (DI).

Η DI δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τις εκρήξεις, δείχνοντας ότι και οι τρεις αγωγοί που χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι για τη μεταφορά βενζίνης, ντίζελ και καύσιμα αεροπορίας ανατινάχθηκαν ταυτόχρονα.

Eστειλαν ομάδες σαμποτέρ

Σε αντίθεση με τις πρόσφατες επιθέσεις που έγιναν με drones και πυραύλους, αυτή τη φορά οι Ουκρανοί έστειλαν ομάδα σαμποτέρ για να τοποθετήσει τα εκρηκτικά επί τόπου.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις ρωσικές αρχές, ωστόσο οι τοπικές αρχές στην περιοχή Ζούκοβσκι ανέφεραν διακοπές ρεύματος χωρίς να εξηγούν την αιτία.

Ο αγωγός γύρω από τη Μόσχα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει κάθε χρόνο έως 3 εκατομμύρια τόνους καυσίμου αεροσκαφών, 2,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 1,6 εκατομμύρια τόνους βενζίνης.

Ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία άρχισε να στοχεύει τις ρωσικές ενεργειακές υποδομές το καλοκαίρι, χρησιμοποιώντας drones και πυραύλους μεγάλης εμβέλειας.

Ο Μπουτάνοφ δήλωσε ότι «οι επιθέσεις μας είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας», ενώ ο Ζελένσκι ανέφερε ότι έως και το 20% της ρωσικής διυλιστικής ικανότητας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν έλλειψη βενζίνης.

Η Ρωσία έχει εισαγάγει καύσιμα από τη Λευκορωσία για να καλύψει τις ελλείψεις.