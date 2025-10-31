Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έπληξε έναν ρωσικό θερμοηλεκτρικό σταθμό στην περιοχή Αριόλ και έναν υποσταθμό στο Νοβομπριάνσκ, χρησιμοποιώντας πυραύλους κρουζ τύπου Neptune.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Telegram, «και οι δύο εγκαταστάσεις τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, επομένως η καταστροφή τους είναι ένα σοβαρό πλήγμα στον ανεφοδιασμό».

Η Ουκρανία συνήθως χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη για επιθέσεις σε βάθος στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ωστόσο, το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει τις πυραυλικές του δυνατότητες, αξιοποιώντας όπλα εγχώριας παραγωγής όπως οι πύραυλοι Neptune.

Tι είναι ο πύραυλος Neptune

Ο σχεδιασμός του Neptune βασίζεται στον σοβιετικό υποηχητικό πύραυλο Kh-35 και διαθέτει αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό από τον Kh-35 και μεγαλύτερο βεληνεκές.

Κατασκευάστρια εταιρεία είναι η Luch Design Bureau η οποία ήταν μια σοβιετική εταιρεία με έδρα το Κίεβο η οποία μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης κληρονομήθηκε από την Ουκρανία.

Ο Neptune παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε μια έκθεση οπλικών συστημάτων στο Κίεβο το 2015 και εισήλθε στο οπλοστάσιο του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας το 2021.

Η πτήση και τα ραντάρ

Ο πύραυλος Neptune αρχικά πετά σε μεγαλύτερο ύψος και στη συνέχεια πετά πολύ χαμηλά για να αποφεύγει τα αντιπυραυλικά συστήματα.

Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης με ραντάρ, ενώ μπορεί να εκτοξεύεται από τη στεριά αλλά και από τον αέρα ή την θάλασσα.

Στο αρχικό στάδιο της πτήσης του κινείται σε ύψος 10-15 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους ή της θάλασσας αλλά, καθώς πλησιάζει τον στόχο του, κατεβαίνει στα 3-10 μέτρα για να αποφεύγει τον εντοπισμό από τα αντίπαλα αμυντικά συστήματα.