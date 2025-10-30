Η Ουκρανία εντείνει τις προσπάθειές της για την άμυνα του στρατηγικού κόμβου του Ποκρόφσκ, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τις οδούς ανεφοδιασμού και εκκένωσης και να εκδιώξει το ρωσικό πεζικό που έχει διεισδύσει στην πόλη, σύμφωνα με δηλώσεις του αρχηγού του στρατού. Ο Ολεξάντρ Σίρσκι ανέφερε ότι επισκέφθηκε την περιοχή για να συναντήσει τα στρατεύματά του, την ώρα που η Ρωσία σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις της.

Ο Σίρσκι διέψευσε τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι οι δυνάμεις της έχουν παγιδεύσει τα ουκρανικά στρατεύματα μέσα στο προπύργιο αυτό στα ανατολικά. «Το εχθρικό πεζικό, αποφεύγοντας τις μάχες, συγκεντρώνεται σε αστικές περιοχές και αλλάζει τοποθεσίες, επομένως το κύριο καθήκον είναι να το εντοπίσει και να το καταστρέψει», δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

Η Ρωσία προελαύνει αργά προς το Πακρόφσκ, στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, για περισσότερο από έναν χρόνο, αποκτώντας σταδιακά τον έλεγχο μικρών χωριών στα νότια της πόλης. Οι συγκρούσεις στην περιοχή παραμένουν σφοδρές, με το μέτωπο να αλλάζει συνεχώς.

Την Κυριακή, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 200 Ρώσοι στρατιώτες εισήλθαν στην πόλη σε ξεχωριστές ομάδες, ενώ σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών με μικρά όπλα στον πρώην κόμβο εφοδιασμού. Η Ουκρανία λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της σταθερότητας των αμυντικών δυνάμεων στην πόλη και για τη βελτίωση της άμυνας των οδών ανεφοδιασμού και εκκένωσης, όπως δήλωσε ο Σίρσκι.

«Η κύρια προτεραιότητα είναι να σώσουμε τις ζωές των στρατιωτών μας», υπογράμμισε ο ίδιος. Ο εφοδιασμός της πόλης παραμένει δύσκολος λόγω των ρωσικών FPV drones, «αλλά εφικτός», σύμφωνα με ανακοίνωση του 7ου Σώματος Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας που επιχειρεί στην περιοχή. Η ταξιαρχία ανέφερε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί κυρίως πεζικό για τις επιθέσεις στο Ποκρόφσκ, ενώ έχει αναπτύξει και οπλισμένα οχήματα για να προωθηθεί προς το Μίρνοχραντ, περίπου έξι χιλιόμετρα βορειοανατολικά.