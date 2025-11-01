Λίγο πριν το Halloween, οι αστρονόμοι εντόπισαν ένα εντυπωσιακό φαινόμενο πάνω από το Παρατηρητήριο Paranal του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO) στη Χιλή. Το τηλεσκόπιο VLT Survey Telescope (VST), με το ευρύ πεδίο παρατήρησής του, κατέγραψε ένα τεράστιο νέφος διαστρικού αερίου και σκόνης, του οποίου η φασματική μορφή θυμίζει τη σιλουέτα μιας νυχτερίδας.

Το νεφέλωμα, γνωστό πλέον ως «κοσμική νυχτερίδα», βρίσκεται περίπου 10.000 έτη φωτός μακριά και φαίνεται να αιωρείται ανάμεσα στους νότιους αστερισμούς του Κένταυρου και της Νόρμα. Εκτείνεται σε περιοχή του ουρανού τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο της Σελήνης και μοιάζει να κυνηγά ένα φωτεινό νέφος πάνω από αυτό, σαν να καταδιώκει ένα «κοσμικό θήραμα».

Το εντυπωσιακό αυτό νέφος αποτελεί έναν αστρικό βρεφονηπιακό σταθμό – μια εκτεταμένη περιοχή όπου γεννιούνται νέα άστρα. Η ενέργεια που εκπέμπουν τα νεαρά άστρα διεγείρει τα άτομα του υδρογόνου, παράγοντας την έντονη κόκκινη λάμψη που διακρίνεται στην εικόνα. Οι σκοτεινές, λεπτές ίνες σχηματίζουν τον «σκελετό» της νυχτερίδας, αποτελούμενες από ψυχρότερα, πυκνά τμήματα αερίου και σκόνης που μπλοκάρουν το φως των άστρων στο φόντο.

Η χαρτογράφηση των φτερών της κοσμικής νυχτερίδας

Ανάμεσα στα διάφορα νέφη που έχουν καταγραφεί σε αυτή την περιοχή του ουρανού, τα πιο φωτεινά είναι τα RCW 94 και RCW 95. Το RCW 94 σχηματίζει το δεξί «φτερό» της νυχτερίδας, ενώ το RCW 95 αποτελεί το κεντρικό σώμα της. Τα υπόλοιπα τμήματα της δομής παραμένουν ανώνυμα, διατηρώντας το μυστήριο γύρω από τη φαντασμαγορική αυτή μορφή.

Η εντυπωσιακή εικόνα προήλθε από το VST, το οποίο ανήκει και λειτουργεί από το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής (INAF) και βρίσκεται στο Παρατηρητήριο Paranal, στην έρημο Ατακάμα της Χιλής. Εξοπλισμένο με την κάμερα OmegaCAM των 268 megapixel, το τηλεσκόπιο είναι ιδανικό για τη χαρτογράφηση εκτεταμένων περιοχών του ουρανού και την αποκάλυψη θεαματικών κοσμικών δομών όπως αυτή.

Μια πολύχρωμη ματιά σε ένα κοσμικό φάντασμα

Για τη δημιουργία της εντυπωσιακής αυτής απεικόνισης, οι αστρονόμοι συνδύασαν παρατηρήσεις μέσα από πολλαπλά φίλτρα, που απομονώνουν διαφορετικά μήκη κύματος φωτός. Το μεγαλύτερο μέρος της κόκκινης λάμψης καταγράφηκε στο ορατό φάσμα, μέσω της χαρτογράφησης VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+).

Επιπλέον, δεδομένα υπερύθρων από το τηλεσκόπιο VISTA, στο πλαίσιο της έρευνας VISTA Variables in the Vía Láctea (VVV), αποκάλυψαν κρυμμένες λεπτομέρειες στις πιο πυκνές περιοχές του νεφελώματος. Και οι δύο έρευνες είναι δημόσια διαθέσιμες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να εξερευνήσει αυτή τη μαγευτική γωνιά του σύμπαντος.

Όσοι τολμήσουν να κοιτάξουν πιο προσεκτικά, ας αφήσουν την περιέργεια να τους οδηγήσει στα σκοτεινά θαύματα του διαστήματος.

Πηγή: sciencedaily.com