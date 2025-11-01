Με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη Δυσλεξία, που έχει καθιερωθεί τον Οκτώβριο, η Βουλή των Ελλήνων φωταγώγησε την πρόσοψή της, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, ελπίδας και συμπερίληψης προς κάθε παιδί και πολίτη.

Το κτίριο του Κοινοβουλίου φωτίστηκε με το μπλε-τιρκουάζ, το διεθνές χρώμα ευαισθητοποίησης για τη δυσλεξία. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δυσλεξίας και Διάσπασης Προσοχής, ο οποίος επισημαίνει ότι ένα στα δέκα παιδιά παρουσιάζει δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενημέρωση και την κατανόηση του ζητήματος.

Ο Σύλλογος προβάλλει ωστόσο και τη θετική πλευρά της διαφορετικότητας, με το σύνθημα «Η δυσλεξία είναι θείο δώρο». Όπως τονίζει, η δυσλεξία συχνά συνδέεται με ιδιαίτερες ικανότητες, υψηλή δημιουργικότητα και δυναμισμό, στοιχεία που χρειάζονται αναγνώριση και ενθάρρυνση από την Πολιτεία και την κοινωνία, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης και σωστής αντιμετώπισης.

Αρωγός στην πρωτοβουλία στάθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αικατερίνη Μονογυιού, η οποία, ως άτομο με δυσλεξία, γνωρίζει από προσωπική εμπειρία τη σημασία της κατανόησης και της έμπρακτης στήριξης προς όσους αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη πρόκληση.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρώτο κτίριο που φωταγωγήθηκε ήταν το Μέγαρο της Βουλής, ενώ πλέον συμμετέχουν ενεργά δεκάδες δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, Δήμοι και Περιφέρειες, ενισχύοντας το πανελλαδικό μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη δυσλεξία.