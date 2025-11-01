Η Ελλάδα διακρίθηκε στη Διεθνή Έκθεση Αρχαιολογικού Τουρισμού του Πέστουμ, στη νότια Ιταλία, όπου τιμήθηκε με το βραβείο «Αρχαιολόγος της Παλμίρας» για την καλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη του 2024. Το βραβείο αφορά την ανασκαφή μινωικού οικοδομήματος στον λόφο Παπούρα της Κρήτης, ένα εύρημα που, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, «μας θυμίζει τον μύθο του Λαβύρινθου».

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Σύρος υπουργός Πολιτισμού προσέφερε στην Ελληνίδα ομόλογό του, Λίνα Μενδώνη, αντίγραφα δύο αρχαίων σφραγιδόλιθων, ως συμβολικό δώρο προς το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Έκθεσης Αρχαιολογικού Τουρισμού της Ιταλίας, η οποία συγκεντρώνει κάθε χρόνο σημαντικούς φορείς του πολιτισμού από όλο τον κόσμο.

Αναφερόμενη στη σημασία του βραβείου και στις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας – Ιταλίας, η κ. Μενδώνη δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Πρόκειται σαφώς για σημαντικό γεγονός. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι διεθνούς φήμης και πολύ υψηλού επιπέδου, επομένως η παρουσία μας εδώ είναι σημαντική. Από την άλλη πλευρά, το βραβείο το οποίο δίδεται για τον αρχαιολόγο της Παλμίρας, είναι πολύ σημαντικό διότι πρόκειται για μια πραγματικά εξαιρετική ανασκαφή, για την ανασκαφή αυτού του μινωικού οικοδομήματος, στον λόφο Παπούρα».

Η υπουργός πρόσθεσε ότι το εύρημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των αρχαιολογικών ερευνών για τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι και, σύμφωνα με τους ειδικούς, «αλλάζει την οπτική μας για τη μινωική αρχαιολογία». Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους της ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ολυμπία Βικάτου.

Ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών Ελλάδας – Ιταλίας

Αναφερόμενη στη συνάντησή της στη Φλωρεντία με τον Ιταλό υπουργό Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, η κ. Μενδώνη σημείωσε: «Οι πολιτιστικές σχέσεις με την Ιταλία νομίζω ότι ενδυναμώνονται. Με τον Ιταλό ομόλογό μου έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, μπορώ να πω ότι είμαστε φίλοι, σε προσωπικό επίπεδο».

Η υπουργός τόνισε ότι οι δύο χώρες έχουν ήδη συμφωνήσει στη διοργάνωση κοινών εκθέσεων, μεταξύ των οποίων και μία αφιερωμένη στον μύθο της Ευρώπης, που θα παρουσιαστεί και στις Βρυξέλλες. Η έκθεση θα περιλαμβάνει τόσο αρχαιολογικά ευρήματα όσο και έργα σύγχρονης τέχνης.

Παράλληλα, προγραμματίζεται μεγάλη μουσική παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το επόμενο φθινόπωρο, με τραγούδια από την ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία. Ο Ιταλός υπουργός αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα και τον Δεκέμβριο, καθώς η Ελλάδα θα έχει την προεδρία του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών.